I consigli del Garibaldi Carrara dal 1° al 7 aprile

mercoledì, 31 marzo 2021, 10:36

Cinema chiuso, cuore aperto" si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara, si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile. Il voucher, le tessere per la scontistica, gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi.



VI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 1 APRILE

Ore 19.00 TUTTI CONTRO TUTTI (Cine34) L'opera prima diretta dall'attore teatrale Rolando Ravello, che aveva incarnato lo stesso personaggio a teatro. Il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento

Ore 21.00 CONTACT (Iris) Ellie Harroway, scienziata, risponde a segnali che provengono da Vega e decide di recarsi nello spazio per entrare in contatto diretto con gli extrate... Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar

VENERDI 2 APRILE

Ore 21.10 IO SONO TEMPESTA ( RaiMovie) La parabola di un magnate della finanza, condannato per frode fiscale, che passa un anno ai servizi sociali. Il film ha ottenuto 1 candidatura ai Nastri d'Argento

SABATO 3 APRILE

Ore 17.15 LA FAMIGLIA BILIER (Rai3) Brillante commedia francese supportata da una sceneggiatura solida, che mescola con perfetta misura umorismo, lacrime, disfunzioni, pregiudizi e canzoni.

Ore 21.25 REVENANT-REDIVIVO (Nove) Hugh Glass desidera vendicarsi di due uomini che lo hanno derubato e abbandonato dopo essere rimasto ferito per colpa di un orso. Il film ha ottenuto 12 candidature e vinto 3 Premi Oscar

DOMENICA 4 APRILE

Ore 14.40 JOY (Rai3) La fiaba di una Cenerentola moderna sorretta dalla straordinaria versatilità di Jennifer Lawrence, protagonista assoluta.

Ore 21.00 LA GRANDE BELLEZZA (Cine34) Sorrentino gira con l'immancabile Toni Servilllo, affiancato questa volta da Verdone e Sabrina Ferilli. Ha vinto un premio ai Premi Oscar

LUNEDI 5 APRILE

Ore 21.15 SCENT OF A WOMAN ( la7) La nascita di un'amicizia tra un giovane promettente e un odioso ufficiale cieco durante un lungo viaggio verso New York. Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar

MARTEDI 6 APRILE

Ore 21.15 IL CLIENTE (Rai5) Una coppia deve trasferirsi, ma la nuova destinazione non gli assicura tranquillità. Ha vinto un premio ai Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes

Ore 23.00 C'EST LA VIE PRENDILA COME VIENE (RaiMovie) Innamorarsi è difficile ma organizzare un matrimonio perfetto è praticamente impossibile. La sfida è questa per Max, Guy e James, i migliori in circolazione

MERCOLEDI 7 APRILE

Ore 21.00 IL SINDACO DEL RIONE SANITA' (RaiMovie) Dall'omonimo spettacolo teatrale di Eduardo De Filippo. Il film ha ottenuto 7 candidature ai Nastri d'Argento, 4 candidature a David di Donatello, Il film è stato premiato al Festival di Venezia,



I FILM CHE VEDRETE IN ESCLUSIVA AL CINEMA NELLA PROSSIMA RIAPERTURA:

Al Nuovo La Spezia , Astoria Lerici, Garibaldi Carrara

UNA DONNA PROMETTENTE Una donna è in cerca della sua personale vendetta. Il film ha ottenuto 5 candidature a Premi Oscar, 4 candidature a Golden Globes



THUNDER ROAD Un giovane agente di polizia è in crisi e il suo equilibrio mentale comincia ad essere messo a dura prova. Un dramedy sregolato che possiamo solo amare. Pazzamente.

MATERNAL La storia di tre donne a confronto con maternità e religione. Le differenti prospettive dell'essere donna messe in campo con rara astrazione e sobrietà.

MIO CINEMA LA PIATTAFORMA DEL NUOVO-ASTORI-GARIBALDI

IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI con MioCinema, che persegue nel suo intento di affiancare e rafforzare la proposta cinematografica in sala, una nuova veste grafica accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, offrendo agli utenti una rinnovata e più comoda esperienza, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema sarà disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI e registrati nuovamente.

DAL 31 MARZO "APPLES" È UFFICIALMENTE SU MIOCINEMA

Dopo il successo dell'anteprima sold out di Sabato 13 Marzo, "Apples" sarà nuovamente disponibile al Nuovo-Astoria-Garibaldi su MioCinema a partire dal 31 Marzo. Per l'occasione IL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI con MioCinema ospiterà in diretta streaming il regista Christos Nikou in un'intervista con il critico cinematografico Fabio Ferzetti mercoledì alle ore 15:00.

Come di consueto, l'evento sarà disponibile sulle nostre pagine Facebook.



SEZIONE CONTENUTI "EXTRA" Vi ricordiamo che su MioCinema trovate la sezione "EXTRA", una sezione in cui tutte le nostre interviste e gli esclusivi eventi live restano sempre accessibili agli utenti in maniera completamente gratuita. Anche questi contenuti possono essere molto utili per i vostri canali social

