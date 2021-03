I consigli del Garibaldi Carrara dal 25 al 31 marzo

mercoledì, 24 marzo 2021, 11:05

Attenzione: ultima settimana di apertura al pubblico mercoledi 31 marzo dalle 16.00 alle 18.00



GIOVEDI 25 MARZO

Ore 21.10 UOMINI DI DIO ( TV2000 ) Trasposizione del sacrificio di sette monaci francesi, sequestrati da un gruppo armato della Jihad islamica. Il film è stato premiato al Festival di Cannes

VENERDI 26 MARZO

Ore 21.20 SOLDADO (Rai4 ) La lotta al narcotraffico fra Stati Uniti e Messico si è inasprita. Per combattere questa guerra, l'agente Matt Graver dovrà unire le forze con il misterioso Alejandro Gillick

SABATO 27 MARZO Ore 21.10 BROOKLYN'S FINEST (Paramount Network) ) Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono trasferiti d'urgenza all'Asinara insieme alle loro famiglie in seguito ad una minaccia più allarmante del solito. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello.

DOMENICA 28 MARZO Ore 21.10 PANE E TULIPANI (RaiMovie) Licia Maglietta è la "casalinga pescarese" che durante una triste gita in corriera rimane per strada e finisce a Venezia. Cambiando per sempre la sua vita. Ha vinto 5 Nastri d'Argento

LUNEDI 29 MARZO

Ore 21.10 HOSTELES - OSTILI (RaiMovie) 1892. Il Capitano Blocker (Christian Bale, inutile sottolinearne la bravura) ha il compito e, nonostante il rifiuto, è costretto causa corte marziale, di scortare un cheyenne, Falco Giallo (Wes Studi) e la sua famiglia dal New Mexico al Montana

MARTEDI 30 MARZO

Ore 21.15 BRIGHT STAR (Rai5) L'amore tragi-romantico di John Keats e Fanny Brawnie, alla vigilia della morte del poeta per tubercolosi. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar

MERCOLEDI 31 MARZO

Ore 21.00 THE DREAMERS - I SOGNATORI (Cine34) Triangolo amoroso medio-borghese ricco di ammiccamenti cinefili per il ritorno di Bernardo Bertolucci



I FILM CHE VEDRETE IN ESCLUSIVA AL CINEMA NELLA PROSSIMA RIAPERTURA:

MANK La vita dello sceneggiatore Herman Mankiewicz, scrittore dell'iconico film del 1941 Quarto Potere di Orson Welles Il film ha ottenuto 10 candidature a Premi Oscar.

MINARI Una famiglia coreana decide di dare avvio al proprio sogno americano e aprire una fattoria. Il film ha ottenuto 6 candidature a Premi Oscar, ha vinto un premio ai Golden Globes. Stile classico e cast straordinario per un racconto di formazione che è un inno al multiculturalismo americano.

NUEVO ORDEN Un matrimonio tra ricchi viene interrotto dall'irruzione di un gruppo di persone di ceto sociale più basso. Il film è stato premiato al Festival di Venezia, La regia è talentuosa e l'affresco trascinante,



MIO CINEMA LA PIATTAFORMA DEL NUOVO-ASTORI-GARIBALDI IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI con MioCinema, che persegue nel suo intento di affiancare e rafforzare la proposta cinematografica in sala, avrà una nuova veste grafica e sarà accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, offrendo agli utenti una rinnovata e più comoda esperienza, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema sarà disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI e registrati nuovamente.

"CELLES QUI RESTENT", DAL 25 MARZO SU MIOCINEMA CON EVENTO LIVE Da Giovedì 25 Marzo sarà disponibile su MioCinema, nella sezione #SceltiDaZalab, il documentario di Ester Sparatore "Celles qui restent". Vincitore del premio come miglior film al Concorso Biografilm Italia, "Celles qui restent" racconta la storia di Om El Khir, una donna tunisina che insieme ad altre connazionali conduce dal 2012 una battaglia per coprire la verità su tutti quei mariti, figli e fratelli scomparsi nel tentativo di raggiungere l'Europa. Giovedì 25 Marzo alle ore 19.15 MioCinema e Zalab ospiteranno in diretta il regista Ester Sparatore con Valentina Brini (Open Arms Italia), Eleonora Camilli (Redattore Sociale), Giovanni Pompili (Kino Produzioni) e Teresa Manchetti (Forum Per cambiare l'ordine delle cose). Come sempre, l'evento sarà disponibile per il cross-posting sulle vostre pagine Facebook.

ARRIVA DAL 26 MARZO AL 2 APRILE "LO ZIO DI BROOKLYN" (ED ALTRI CONTENUTI SPECIALI)

Esordio cinematografico di Ciprì e Maresco, presentato in una sezione collaterale della Mostra del Cinema di Venezia nel 1995, "Lo Zio di Brooklyn" è una dichiarazione di intenti, che dopo l'esperienza di Cinico Tv si traferisce sul grande schermo.Il film, che racconta un'umanità grottesca e surreale, animalesca e fallita, simbolo di una società dissolta, ha sconvolto buona parte della platea e ancora oggi appare a molti un alieno nel panorama cinematografico italiano, di grande potenza espressiva e con la rara capacità di essere indimenticabile. Per presentare il film MioCinema ospiterà l'evento "Solo un zio ci salverà", un incontro con i registi Franco Maresco, Daniele Ciprì e il direttore della fotografia Luca Bigazzi, intervistati dal critico cinematografico Emiliano Morreale. Vi manderemo presto maggiori dettagli.

DAL 31 MARZO "APPLES" È UFFICIALMENTE SU MIOCINEMA Dopo il successo dell'anteprima sold out di Sabato 13 Marzo, "Apples" sarà nuovamente disponibile al Nuovo-Astoria-Garibaldi su MioCinema a partire dal 31 Marzo.

SEZIONE CONTENUTI "EXTRA" Vi ricordiamo che su MioCinema trovate la sezione "EXTRA", una sezione in cui tutte le nostre interviste e gli esclusivi eventi live restano sempre accessibili agli utenti in maniera completamente gratuita. Anche questi contenuti possono essere molto utili per i vostri canali social

