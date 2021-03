I consigli del Garibaldi dall'11 al 17 marzo

Ecco i consigli nella programmazione tv, dall'11 al 17 marzo, da parte del Cinema Garibaldi Carrara. Di seguito nel dettagli i programmi:

GIOVEDI 11 MARZO

Ore 21.10 ORGOGLIO E PREGIUDIZIO (La5) La trasposizione di questo classico della letteratura e di una delle sue più intense protagoniste femminili

VENERDI 12 MARZO

Ore 21.10 IL GIARDINO DEI LIMONI (Tv 2000) Il conflitto tra Israele e Palestina visto con gli occhi di una donna coraggiosa che non rinuncia alla sua terra.

SABATO 13 MARZO

Ore 21.25 NOI CREDEVAMO (RaiStoria) Le tappe del processo che ha portato all'Unità d'Italia ripercorse attraverso le vicende di tre ragazzi meridionali affiliati alla Giovine Italia. Ha vinto un premio ai Nastri d'Argento, Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 7 David di Donatello.



DOMENICA 14 MARZO

Ore 21.10 CAPTAIN FANTASTIC (RaiMovie) Viggo Mortensen interpreta un padre deciso a crescere i suoi sei figli nelle profonde foreste del Pacifico nord-occidentale, costretto però un giorno a fare i conti con il mondo reale. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes,

LUNEDI 15 MARZO

Ore 16.00 THE WALK (RaiMovie) Il regista Premio Oscar Robert Zemeckis (Forrest Gump) dirige il film che racconta la storia vera di un giovane sognatore, il funambolo Philippe Petit.

Ore 21.00 MICHAEL COLLINS (Iris) Michael Collins è uno degli uomini storicamente più importanti dell'IRA, il movimento di liberazione irlandese. Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Venezia

MARTEDI 16 MARZO

Ore 21.15 HYSTERYA (Cielo) L'invenzione del vibratore e altre rivoluzionarie tecniche per il sesso femminile.Un'idea piccante e perfetta per una commedia che diverte senza provocare.

MERCOLEDI 17 MARZO

Ore 21.00 A HISTORY OF VIOLENCE (Iris) Per essersi difeso da due feroci criminali, un tranquillo ristoratore vede improvvisamente sconvolta la sua vita. Da un fumetto noir di John Wagner e Vince Locke. Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar.



I FILM CHE VEDRETE IN ESCLUSIVA AL CINEMA NELLA PROSSIMA RIAPERTURA:

Al Nuovo La Spezia , Astoria Lerici, Garibaldi Carrara

DAU, NATASHA Una donna si trova a dover affrontare la polizia sovietica. Il film ha ottenuto 1 candidatura agli European Film Awards.

LA BRAVA MOGLIE Quando scopre che la scuola che gestiva col marito è sull'orlo della bancarotta, Paulette deve assumersi le sue responsabilità. Il film ha ottenuto 4 candidature a Cesar.



LE QUAI DE OUISTREHAM Una nota scrittrice che decide di iniziare a lavorare a un romanzo, che tratti il lavoro precario nella società francese. Per documentarsi sull'argomento, la donna decide di vivere lei stessa questa realtà e inizia a lavorare come "infiltrata" per alcuni mesi, come addetta alle pulizie sui traghetti che solcano la Manica.



