I consigli del Nuovo-Astoria-Garibaldi: dal 18 al 24 marzo

giovedì, 18 marzo 2021, 18:22

VI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 18 MARZO

Ore 21.20 THE WIFE VIVERE NELL'OMBRA (Rai3 ) La relazione di una coppia sposata va in pezzi durante un viaggio per partecipare alla cerimonia del Premio Nobel a Stoccolma. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, ha vinto un premio ai Golden Globes.

VENERDI 19 MARZO

Ore 21.20 ENRICO PIAGGIO UN SOGNO ITALIANO (RaiPremium) la vita del celebre imprenditore e produttore della Vespa. La storia ha inizio nel 1945 a Pontedera, piccolo comune nella provincia di Pisa. La fabbrica di Enrico Piaggio (Alessio Boni), è stata totalmente rasa al suolo dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Afflitto all'idea di lasciare le famiglie dei 12.000 operai dell'azienda ereditata dal padre senza lavoro, Piaggio è mosso da un unico obiettivo: abbandonare la produzione di aereoplani e ripartire con un'idea geniale.

Ore 23.00 THE COMPANY MAN (Paramount Network) L'impatto di un ridimensionamento aziendale e le sue conseguenze, su chi ne è sopravissuto e chi no. Il Dio Mercato esige continui sacrifici umani..

SABATO 20 MARZO

Ore 21.10 ERA D'ESTATE (RaiStoria) Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono trasferiti d'urgenza all'Asinara insieme alle loro famiglie in seguito ad una minaccia più allarmante del solito. Il film ha ottenuto 1 candidatura a David di Donatello.

Ore 23.25 LE IENE DI BILBAO (Rai4) . Rachel è nel panico: per rivedere sua figlia deve consegnare al più presto 35 mila euro a un assistente sociale corrotto. Ha infatti solo 24 ore di tempo per trovare la somma necessaria, prima che l'ufficio di assistenza ai minori gliela porti via per sempre



DOMENICA 21 MARZO

Ore 16.15 AMERICAN PASTORAL (Iris) Seymour "Swede" Levov è un uomo d'affari ebreo che vive a Newark, New Jersey, la cui vita viene disturbata dagli sconvolgimenti politici degli anni '60 sotto la presidenza di Lyndon B. Johnson

Ore 18.40 THE NICE GUYS (20) Due tipi strani sono al centro di uno straordinario complotto che coinvolge uomini influenti che ricoprono alte cariche politiche.

Ore 21.00 LA MIGLIORE OFFERTA (Cine34) Nel gioco tra ciò che appare e ciò che è, Tornatore innesta un interessante intervento di teorizzazione.

LUNEDI 22 MARZO

Ore 21.10 THE SALVATION (RaiMovie) Ambientato nel 1870 in America, il film racconta di un colono che decide di vendicare l'assassinio della sua famiglia.

MARTEDI 23 MARZO

Ore 21.10 QUARTET (Tv2000) Trasposizione cinematografica di una pièce teatrale di Ronald Harwood. Un cast di grandi attori per l'esordio alla regia di Dustin Hoffman.

MERCOLEDI 24 MARZO

Ore 21.10 MISTERO A CROOKED HOUSE (Paramount Network) L'adattamento del romanzo che la regina del giallo, Agatha Christie, ha sempre definito il suo vero capolavoro.

Ore 23.25 LA GUERRA DI CHARLIE WILSON (Iris) Il film racconta la storia di un uomo politico del Texas, Charlie Wilson, e dei suoi rapporti segreti in Afghanistan, dove i suoi sforzi per aiutare i ribelli nella loro guerra contro i russi avranno effetti imprevisti. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar

I FILM CHE VEDRETE IN ESCLUSIVA AL CINEMA NELLA PROSSIMA RIAPERTURA:

Al Nuovo La Spezia , Astoria Lerici, Garibaldi Carrara

UN ANNO CON SALINGER Un originale coming-of-age animato dall'amore per la letteratura.

AFTER LOVE Mary si ritrova improvvisamente vedova. Il giorno dopo la sepoltura, la donna scopre che Ahmed aveva una vita segreta a Calais, oltre il canale della Manica, a soli trentaquattro chilometri di distanza dalla loro casa di Dover. La sconvolgente rivelazione la spinge ad andare li per saperne di piu .

THE CRUSADE Abel, Marianne e il figlio tredicenne Joseph vivono insieme a Parigi. La loro esistenza quotidiana viene sconvolta il giorno in cui i genitori scoprono che Joseph ha a loro insaputa venduto alcuni oggetti di valore prelevati dalla casa per finanziare un misterioso progetto ecologico che con i suoi amici porta avanti in Africa con lo scopo di salvare il pianeta.

NOVITA' NUOVA RASSEGNA: ANIMAZIONE D'AUTORE

Una selezione di titoli destinati alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti, AL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI in streaming con la nostra piattaforma MioCInema , da La famosa invasione degli orsi in Sicilia, tratto dal romanzo del grande scrittore Dino Buzzati, diretto da Lorenzo Mattotti e con la partecipazione straordinaria di Andrea Camilleri nel ruolo di doppiatore, al film vincitore del Golden Globe Valzer con Bashir di Ari Folman. Attraverso la grazia e l'intensità del film animato è possibile arrivare ad ogni genere di pubblico e raccontare ogni tipo di storia.



I TITOLI DELLA RASSEGNA

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti

Zanna Bianca di Alexandre Espigares

Fireworks di Akiyuki Shinbō

Racconti di Parvana di Nora Twomey

La mia vita da zucchina di Claude Barras

La tartaruga rossa di Michaël Dudok de Wit

The Boy and the Beast di Mamoru Hosoda

L'arte della felicità di Alessandro Rak

Valzer con Bashir di Ari Folman (2008)

Persepolis di Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud

Azur e Asmar di Michel Ocelot

