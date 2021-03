Il sindaco Lorenzetti ringrazia la protezione civile

Altre notizie brevi

venerdì, 12 marzo 2021, 15:35

Molte le domande che aleggiano nella mente di 'Massa Città in Comune' che rivolgendosi direttamente all’assessore Andrea Cella chiedono spiegazioni sulla situazione della città. “Leggiamo come lui abbia espresso soddisfazione dei grandi risultati dell’ufficio di politiche comunitarie, ma non capiamo quali - incalzano - Invitiamo l’assessore leghista a confrontarsi con...

venerdì, 12 marzo 2021, 15:32

Uno dei monumenti di Carrara si illuminerà di lilla lunedì 15 marzo, in occasione Giornata Nazionale per la lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare.

venerdì, 12 marzo 2021, 10:35

I genitori avranno tempo sino al 30 aprile 2021 per procedere con l'inserimento delle prestazioni del bonus per i servizi di baby-sitting nel Libretto Famiglia. Il nuovo termine riguarda sia le prestazioni svolte tra il 5 marzo ed il 31 agosto 2020 (prima fase dell'emergenza sanitaria) sia quelle svolte tra il 9 novembre ed il 3 dicembre...

venerdì, 12 marzo 2021, 10:32

Il bando per l'affidamento dei servizi inerenti la refezione scolastica di nidi e scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per i prossimi quattro anni è da rivedere. Lo ha messo nero su bianco, come è nel suo stile di trasparenza e concretezza, Cna che ha provveduto lo scorso...

giovedì, 11 marzo 2021, 23:32

La FENAPI di Massa Carrara apprezza l’inserimento delle lavorazioni edili tra le attività usuranti previste dal relativo decreto con conseguente diritto per i lavoratori del settore all’accesso al trattamento pensionistico anticipato.

giovedì, 11 marzo 2021, 14:46

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 marzo, sono 382.

mercoledì, 10 marzo 2021, 20:23

Dal pomeriggio di domani, giovedì, venti in rinforzo sui crinali appenninici e in ulteriore rinforzo in serata nelle zone del Reno e della Romagna Toscana: per i comuni di questi territori, che ricadono nelle province di Pistoia, Prato e Firenze, la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido...

mercoledì, 10 marzo 2021, 14:30

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 marzo, sono 376. Oggi si registrano 53 nuovi casi di contagio in provincia: Carrara 16, Massa 28, Montignoso 5; Aulla 4, Casola in Lunigiana 2, Comano 1, Fivizzano 2, Fosdinovo 4, Tresana 1.

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:25

Elementi di novità e di continuità per il nuovo direttivo dell'Avis Comunale di Carrara, in carica fino al 2025 ed eletto nella giornata di sabato 6 marzo. Il Presidente Nicola Baruffi presenta la nuova squadra, che vede due Vice Presidenti Francesca Menconi e Lucian Andrei Martisca, Segretario Mattia Moruzzi, Tesoriera Silvia De Fazio, Communication e Social Manager Aurora Otto e...

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:21

Poco più di 330 mila euro per l'Immc Spa come contributi a fondo perduto a sostegno degli enti fieristici. Questo si legge dalla pubblicazione del bando regionale di fronte cui Daniele Del Nero, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Carrara e presidente della commissione bilancio esprime con riserva la sua soddisfazione.