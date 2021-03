“Intorno all'8 marzo” è il titolo dell’iniziativa dedicata alle donne

“INTORNO ALL’8 MARZO” è il titolo dell’iniziativa dedicata alle donne organizzata e promossa dall’associazione no profit CA.TE.RI.NA. che prende il via oggi alle ore 17:00 su piattaforma zoom. Si tratta di un ciclo di conferenze gratuite a cadenza mensile in cui saranno trattati vari argomenti come la salute e il benessere , il diritto di famiglia e la difesa nel contenzioso bancario ed esattoriale e di una serie di percorsi dedicati al benessere psico-fisico come il rilassamento sonoro con la musicoterapeuta Jenny Fumanti, fitness e balli caraibici in collaborazione con gli istruttori Silvia Franchini e Giacomo Turini di Rumba y Raices e i Fiori di Bach con l’esperta Angela Piccardo . “Salute Donna” è della conferenza del dott. Nicola Lo Conte che si terrà oggi sabato 27 marzo alle ore 17:00 su zoom su piattaforma zoom. Seguiranno il 24 aprile pv alle ore 17:00 Donne e strategia di difesa nel contenzioso bancario ed esattoriale a cura dell’avvocato Fortunato Forcellino e il 29 maggio sempre alle ore 17:00 Donne e diritto di famiglia a cura dell’avvocato Silvia Morelli. Per ulteriori informazioni www.caterinaassociazione.over-blog.com Le registrazioni saranno successivamente rese disponibili sulle pagine social dell’associazione .