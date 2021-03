La Lega plaude all'iniziativa del prefetto di aprire le stanze di Palazzo Ducale al pubblico

Altre notizie brevi

giovedì, 18 marzo 2021, 18:22

giovedì, 18 marzo 2021, 16:21

Il gruppo di Massa Città in Comune, in un comunicato, esterna le proprie perplessità sulle strategie di comunicazione messe in atto dall’amministratore di Evam, Lorenzo Porzano, al quale si chiede con quali fondi avrebbe acquistato prodotti da degustazione da offrire ad una delegazione della Lega in visita e una Jeep...

giovedì, 18 marzo 2021, 16:17

Si dicono perplessi i rappresentanti di Rifondazione comunista di Massa di fronte agli argomenti di discussione in giunta comunale: "Per prima cosa i Pabe an ora presenti nella lettura quando sono ormai obsoleti, ma concentrandoci su Massa ci meravigliamo come in una Commissione che dovrebbe avere tutti gli strumenti per...

giovedì, 18 marzo 2021, 15:51

Il Pd circolo di Avenza, in un comunicato, risponde agli attacchi di Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara) e del centro destra locale più volte rivolti alla componente di centro sinistra, all’opposizione in comune a Carrara e Massa, ma al governo della Provincia e della Regione Toscana: “I nostri rappresentanti nelle...

giovedì, 18 marzo 2021, 13:52

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 marzo, sono 498. Sono 81 i nuovi casi di contagio in provincia di Massa-Carrara: Carrara 19, Massa 31, Montignoso 19; Aulla 4, Filattiera 1, Fivizzano 5, Pontremoli 1, Tresana 1.

giovedì, 18 marzo 2021, 12:54

Anche quest’anno “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” dedica la giornata del 21 marzo al ricordo di tutte le vittime di mafia. Il Comune di Carrara aderisce all’iniziativa organizzata da Libera Terra e da CIRFOOD, società appaltatrice per conto del Comune di una parte dei servizi di refezione scolastica.

giovedì, 18 marzo 2021, 12:52

Al via le iscrizioni per l'Executive Master in Ingegneria Mineraria applicata alle Cave di Pietre Ornamentali della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino e promosso dalla Fondazione Marmo Onlus. Il nuovo percorso formativo partirà a fine maggio e si terrà a Carrara, al campus della Fondazione.

giovedì, 18 marzo 2021, 11:36

Ecco la poesia che unisce, emoziona e abbatte le distanze. Come? Con il "Gran premio della poesia delle Enclave dei Papi", promosso dalla città francesce di Valrèas, fino al 31 marzo, sarà infatti possibile inviare il proprio manoscritto e (perchè no?) partecipare alla premiazione presso il Castello di Simiane de...

giovedì, 18 marzo 2021, 10:44

La Giunta regionale toscana ha approvato, su proposta dell’assessore al governo del territorio e al paesaggio, Stefano Baccelli, le linee-guida che permetteranno alle Amministrazioni locali di adeguare i loro atti di governo del territorio (dal Piano strutturale al Piano operativo) ai criteri ispiratori del Piano regionale cave.

giovedì, 18 marzo 2021, 10:27

Da oggi per chiedere di accedere nella Zona a traffico limitato di Massa, quindi di autorizzare la targa del veicolo interessato, gli utenti non dovranno più inviare mail o telefonare agli uffici della Polizia Municipale, ma inserire tutti i dati nell’apposito https://portaleztlmassa.sismic.it/ raggiungibile anche dal sito web del comune, nella...