Lavoro: Haccp e antincendio, corsi online di Cna per lavoratori e titolari

sabato, 27 marzo 2021, 17:39

Corsi Haccp e antincendio con Cna. Sono aperte le iscrizioni al corso Haccp rivolto ad addetti, titolari e responsabili del piano autocontrollo che si svolgeranno in modalità online. L'inizio del corso è previsto per lunedì 26 aprile in orario pomeridiano 14.30-18.30. Sono anche aperte le iscrizioni alla nuova sessione dei corsi antincendio (rischio medio e basso) validi sia per il conseguimento che per l'aggiornamento. Data di inizio lunedì 11 aprile. I corsi si terranno in modalità online sincrona su piattaforma Zoom per quanto riguarda la teoria, in presenza (ove prevista) per quanto riguarda la pratica. Per informazioni contattare la segreteria al numero 0585/852932 oppure scrivere a cna.formazione@cna-ms.it.