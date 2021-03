Lega soddisfatta: "Un passo importante verso la riqualifica della spiaggia antistante la colonia Torino"

mercoledì, 3 marzo 2021, 09:16

"La Lega di Massa esprime soddisfazione per l'approvazione in commissione paesaggistica del progetto di rimozione dei rifiuti e di successiva modellazione dell'arenile nella spiaggia antistante la colonia Torino: un passo importante verso la restituzione di quel tratto di costa alla collettività. La Lega evidenzia che la nostra città da molto si porta dietro questa problematica, sottraendo da tempo l'area alla naturale vocazione turistica che avrebbe potuto avere: dopo anni di immobilismo ci voleva l'amministrazione Persiani per restituire finalmente alla collettività una parte di arenile per troppo tempo interdetta. Ci tiene a precisare il fondamentale ruolo dell'amministrazione comunale e in particolare dell'ufficio ambiente, che ha coadiuvato Sogesid nella predisposizione della documentazione mancante nell'ottica della ottimizzazione dei tempi. Superato l'esame della commissione paesaggistica comunale, l'iter adesso può proseguire con l'avvio della conferenza dei servizi che si concluderà con l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Ringrazia l'assessore Balloni per la prontezza di intervento e per il particolare interesse che ha rivolto a questa criticità per giungere velocemente a risoluzione: consapevole che la città non possa più aspettare, la volontà dell'amministrazione è quella di risolvere l'annosa problematica nel più breve tempo possibile, senza però perdere di vista la valorizzazione paesaggistica e la tutela ambientale".