Lista Civica Persiani e Matteo Bertucci soddisfatti dell'operato dell'amministrazione

Altre notizie brevi

giovedì, 25 marzo 2021, 17:30

Il super incentivo che consente di recuperare il 110% dell’importo speso per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica o antisismica dell’abitazione potrebbe essere esteso fino al 2023. La novità, fortemente sostenuta dalla FENAPI e da altre associazioni, è contenuta nelle schede tecniche che il governo ha inviato l’11 marzo scorso alle...

giovedì, 25 marzo 2021, 15:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 marzo, sono 435. In provincia di Massa Carrara si contano 61 nuovi casi: Carrara 24, Massa 24, Montignoso 1; Aulla 1, Fivizzano 2, Fosdinovo 2, Licciana Nardi 1, Pontremoli 3, Tresana 2, Zeri 1.

giovedì, 25 marzo 2021, 14:38

Il comitato Salute Pubblica di Massa-Carrara si dice soddisfatto per l'annuncio della futura realizzazione della Cittadella della Salute a Monterosso. "Siamo sicuri di interpretare il sentimento di tutta la cittadinanza carrarese che spera ardentemente nel riscatto dopo un lungo periodo di delusione e frustrazione - spiegano - Ricordiamo che negli...

giovedì, 25 marzo 2021, 14:35

Si è tenuta questa mattina la seduta di commissione cultura convocata dal presidente di commissione Cesare Bassani e alla quale hanno preso parte l'assessore Federica Forti e il dott Emilio Casalini, giornalista RAI passato dal reportage nel programma Report alla narrazione turistica della bellezza diffusa nel nostro Paese con il...

giovedì, 25 marzo 2021, 13:24

L’associazione Italia Nostra Onlus, sez. Massa-Montignoso, chiede all’amministrazione di Massa di recuperare l’area della Buca degli Sforza, che da anni è ormai lasciata a una situazione di degrado ambientale causata dal terreno inquinato, zone morte senza vegetazione e ricoperte da rifiuti e materiali di scarto abbandonati.

giovedì, 25 marzo 2021, 10:55

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia interviene sul problema relativo al degrado ed alla sporcizia rilevata in prossimità delle isole ecologiche dove sono stati posizionati i "cassonetti intelligenti": "In alcune zone sono diventate subito discariche abusive, condanniamo la maleducazione di alcuni cittadini che non ha attenuanti ma facciamo...

giovedì, 25 marzo 2021, 10:53

In un periodo di forte difficoltà per tutte le imprese, è il momento di prepararsi alla ripresa. Per perseguire questo obiettivo, saranno messi a disposizione più di 300 mila euro destinati a costruire e sviluppare collaborazioni tra imprese italiane e imprese francesi.

mercoledì, 24 marzo 2021, 23:22

La Certificazione Unica 2021 INPS è disponibile per pensionati e altri soggetti interessati presso le sedi FENAPI. E’ possibile ottenere la Certificazione Unica INPS 2021 (ex modello CUD) per tutti i cittadini che hanno percepito redditi da parte dell’Istituto di previdenza sociale.

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:42

Il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle, fiero del risultato portato a termine, è fiero che il Monoblocco diventerà un polo sanitario di eccellenza. Il medesimo infatti non sarà solo ristrutturato o adeguato, ma potenziato. L'intervento prevede infatti la ristrutturazione e l'adeguamento sismico del Monoblocco e la realizzazione di alcune nuove...

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:33

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 marzo, sono 322.