M5S Carrara: “Fondi perduti alle microimprese, amministrazione vicina al tessuto economico”

domenica, 7 marzo 2021, 19:54

Il gruppo consigliare del M5S, in un comunicato, plaude alla misura di sostegno alle microimprese in difficoltà, per un ammontare di 554 mila euro, messi a disposizione dall’amministrazione carrarina .”Questa azione permette di dare sostegno a quelle attività che hanno subito una forte riduzione del fatturato e dei corrispettivi.Si tratta di microimprese con sede nel territorio di Carrara le cui caratteristiche sono specificate nel bando e negli allegati che possono essere scaricati online sul sito del comune di Carrara e che devono avere avuto un volume d’affari annuo (riferito al 2019) di non oltre 250mila euro. La ricerca di risorse da destinare ad aiuti non è mai cessata- prosegue- lo dimostra il fatto che questo intervento per il quale inizialmente si prevedevano 254 mila € di stanziamento con risorse proprie è invece arrivato a contare su ben 554 mila € di capienza. L’amministrazione – conclude- continua quindi in un percorso di sostegno alla città che per noi risulta essere necessario e per il quale siamo certi continuerà ad esserci massima attenzione”.