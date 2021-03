Marocchino evade dai domiciliari, arrestato di nuovo

Altre notizie brevi

sabato, 27 marzo 2021, 22:52

Da lunedì 29 marzo fino al 6 aprile la Regione Toscana entra in zona rossa come da decreto del Ministero della Salute. Le misure restrittive si applicheranno quindi anche sul territorio comunale e riguardano, tra le altre, la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e...

sabato, 27 marzo 2021, 22:48

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 marzo, sono 472.

sabato, 27 marzo 2021, 17:43

“INTORNO ALL’8 MARZO” è il titolo dell’iniziativa dedicata alle donne organizzata e promossa dall’associazione no profit CA.TE.RI.NA. che prende il via oggi alle ore 17:00 su piattaforma zoom. Si tratta di un ciclo di conferenze gratuite a cadenza mensile in cui saranno trattati vari argomenti come la salute e il...

sabato, 27 marzo 2021, 17:41

I nuclei familiari residenti nel comune di Carrara, particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-19 e che si trovano in stato di bisogno possono presentare le domande per richiedere i buoni alimentari entro e non oltre il prossimo 30 aprile, esclusivamente on line.

sabato, 27 marzo 2021, 17:39

Corsi Haccp e antincendio con Cna. Sono aperte le iscrizioni al corso Haccp rivolto ad addetti, titolari e responsabili del piano autocontrollo che si svolgeranno in modalità online. L'inizio del corso è previsto per lunedì 26 aprile in orario pomeridiano 14.30-18.30.

venerdì, 26 marzo 2021, 19:00

Da lunedì 29 marzo anche presso la farmacia Nausicaa "Fiorillo" di Marina di Carrara sarà possibile effettuare il test antigenico rapido per rilevare l'eventuale contagio da coronavirus (Sars-Cov-2). Con l'intento di dare un contributo rilevante nella ricerca e nella valutazione epidemiologica della diffusione del virus infatti le farmacie Nausicaa hanno...

venerdì, 26 marzo 2021, 17:58

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 marzo, sono 400. In provincia di Massa-Carrara si contano oggi 50 nuovi casi: Carrara 14, Massa 18, Montignoso 3; Aulla 3, Mulazzo 5, Pontremoli 2, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 4.

venerdì, 26 marzo 2021, 14:57

La Lega di Massa esprime la propria soddisfazione alla notizia della sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra comune di Massa e guardia di finanza volto alla verifica dei requisiti e della sussistenza delle condizioni economiche e patrimoniali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate."Tale accordo - dichiara il Carroccio - permetterà...

giovedì, 25 marzo 2021, 17:30

Il super incentivo che consente di recuperare il 110% dell’importo speso per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica o antisismica dell’abitazione potrebbe essere esteso fino al 2023. La novità, fortemente sostenuta dalla FENAPI e da altre associazioni, è contenuta nelle schede tecniche che il governo ha inviato l’11 marzo scorso alle...

giovedì, 25 marzo 2021, 15:18

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 marzo, sono 435. In provincia di Massa Carrara si contano 61 nuovi casi: Carrara 24, Massa 24, Montignoso 1; Aulla 1, Fivizzano 2, Fosdinovo 2, Licciana Nardi 1, Pontremoli 3, Tresana 2, Zeri 1.