Massa Città in Comune: "Basta cementificazione, vogliamo la pedonalizzazione dell'intero centro città"

martedì, 16 marzo 2021, 20:10

Massa Città in Comune interviene con una nota stampa circa la riorganizzazione degli spazi pubblici. "La giunta Persiani - afferma - sta affrontando la riorganizzazione degli spazi pubblici e del verde con una visione che è unicamente quella del decoro senza alcuna idea su come riconnettere gli spazi pubblici per renderli più fruibili e verdi. Partiamo da Piazza Palma che ha mostrato tutta la sua debolezza progettuale costringendo l'amministrazione a modificare in corsa il progetto aggiungendo aiuole, inserendo negli spartitraffico piante e cancellando parcheggi per creare aiuole. Scendendo verso mare vediamo l'operazione rotatorie in Piazza Liberazione dove si è tagliata una pianta sana e storica e ora si sta per abbatterne altre 4. L'obiettivo dell'intervento è rendere scorrevole il traffico, tralasciamo i semafori che restano lungo l'Aurelia, e anche qua si aggiungeranno piante e aiuole a caso spacciandolo per intervento verde. Proseguendo verso mare partirà la riqualificazione di Piazza Garibaldi che dimentica del tutto la situazione del palazzo ex Banca d'Italia".

"Tutte e tre le riqualificazioni - conclude - hanno un tratto comune ovvero sono disconnesse l'una dall'altra, andando a dimostrare la debolezza programmatica di Persiani e la sua giunta che esprimono un'attività amministrativa tipica della politica demosocialista della prima Repubblica. A nostro avviso, invece, Massa sarebbe una città da rivoltare da "capo a pè": serve affrontare il nodo dell'Aurelia e del traffico pesante che la devasta e le tre piazze in questione dovrebbero essere connesse attraverso la totale pedonalizzazione di Viale Eugenio Chiesa, ripensando totalmente il centro della città con un progetto a medio termine di cui non si vede traccia. Il centro della città ha bisogno di meno traffico, più spazi verdi, meno impermeabilizzazione del suolo perché stiamo andando verso un futuro sempre più caldo e soggetto a esplosioni d'acqua che si contrastano con un territorio permeabile. Invece ci ritroviamo con la giunta Persiani che si limita a una politica amministrativa che ha come unico fulcro di azione nel decoro".