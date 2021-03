Massa Città in Comune: "Cosa farà l'assessore Cella con i fondi del Recovery Fund?"

lunedì, 15 marzo 2021, 11:32

Il gruppo Massa Città in Comune, in un comunicato, pone l'interrogativo riguardante la pianificazione di bandi, da parte dell'amministrazione comunale massese e in particolare, l'assessore di riferimento, Andrea Cella: "Tra poco saranno tre anni che amministra questa città e di risorse economiche reperite attraverso bandi ne sono arrivate veramente poche. Chiediamo all'assessore di spiegare il perché di questo scarno risultato- recita il comunicato - Visto che sui giornali scrive che la sua politica è orientata da parole chiave come "Programmazione, sviluppo di sinergie territoriali, ricerca finanziamenti", assessore Cella, come intende indirizzare- conclude - concretamente, ce lo può spiegare anche con esempi pratici, le risorse in arrivo?"