Massa, Nardi: “Il sindaco Persiani non usi la Sanac come passerella”

venerdì, 12 marzo 2021, 16:29

"E' sempre utile che esponenti del governo visitino le aziende del nostro territorio, ma il ministero del Lavoro non è quello giusto perché non ha competenze sulle crisi industriali. E' il ministero dello Sviluppo Economico quello competente e infatti con il governo Conte abbiamo lavorato alla costruzione di un percorso, che ci auguriamo venga confermato dal Governo Draghi, per una soluzione che mantenga produzione e livelli occupazionali alla Sanac di Massa. Come deputata del territorio e come presidente della commissione Attività Produttive della Camera ho costruito con il ministero dello Sviluppo Economico un confronto permanente sulla vertenza. E insieme abbiamo registrato importanti passi in avanti, come aver disegnato una strada per legare il destino di Sanac ad Accerol-Mittal e quindi all'intervento pubblico attraverso Invitalia", così la deputata Pd e presidente della commissione Attività produttive della Camera.

"Ovviamente contatterò la neosottosegretaria al Lavoro e alle Politiche sociali Tiziana Nisini – precisa Nardi - per metterla al corrente della situazione e di una vertenza di cui non conosce a pieno e fino in fondo tutti i dettagli. Mi auguro però che il sindaco di Massa, Persiani, eviti di usare una crisi di una azienda per fare un po' di passerella. O meglio, se vuole farla, almeno usi la passerella giusta".