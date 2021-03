Massa, Tonlazzerini (FI): "Lorenzetti, ricalcolo percorso, attendere prego..."

Altre notizie brevi

sabato, 13 marzo 2021, 19:23

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 marzo, sono 337.

sabato, 13 marzo 2021, 19:12

La FENAPI di Massa Carrara ha implementato i propri servizi con il supporto per le pratiche riqualificazione energetica (esempio cambio caldaia) riguardanti la detrazione fiscale del 50% o 65% da parte del committente.L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

sabato, 13 marzo 2021, 19:04

"Chi ha l'onore di svolgere la funzione di Sindaco di Massa deve, dovrebbe, avere anche l'onere di tutelarne gli interessi. Non può pertanto nascondersi dietro nessuno, ma assumersi in prima persona la responsabilità degli interventi che vengono predisposti sul territorio e che, come in questo caso, impattano sulla qualità dell'ambiente...

sabato, 13 marzo 2021, 12:57

Mercoledì 24 marzo, alle ore 21:00, è prevista una videoconferenza sul tema della sicurezza montana: il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, in persona di Emanuele Stefanelli e Tiziana Ravenna, spiegherà quali sono i giusti comportamenti per fruire al meglio della montagna, dal contesto innevato a quello estivo.Per partecipare...

sabato, 13 marzo 2021, 11:10

Il "mostro" per chi vuole fare impresa si chiama burocrazia. Per certi versi fa più paura del Covid-19. Troppa carta, troppi adempimenti, troppe file e costi. A dirlo è una indagine dell'Osservatorio Nazionale di Cna che ha stilato la classifica delle attività artigianali più complesse da aprire.

sabato, 13 marzo 2021, 11:07

Una selezione di titoli destinati alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti, Garibaldi Carrara in streaming con la nostra piattaforma MioCInema, da La famosa invasione degli orsi in Sicilia, tratto dal romanzo del grande scrittore Dino Buzzati, diretto da Lorenzo Mattotti e con la partecipazione straordinaria...

sabato, 13 marzo 2021, 10:55

“Sono d'accordo con il sindaco Persiani, sul problema dell'erosione ognuno deve fare la sua parte e non c'è più tempo da perdere. Vorrei però chiedergli se lui è d'accordo con me che allora questo è il momento di lavorare sodo e di mettere da parte le schermaglie a mezzo stampa”.

sabato, 13 marzo 2021, 08:27

In Regione Toscana la prenotazione della vaccinazione segue le regole indicate sul portale istituzionale (*). In particolare le persone con età compresa tra 70 e 79 anni di età devono effettuare in autonomia la prenotazione online sul portale regionale.

sabato, 13 marzo 2021, 08:25

I lavoratori dipendenti e i pensionati invece di utilizzare il modello Unico Persone Fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730, rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori, dipendenti e pensionati, come il CAF FENAPI di Massa Carrara.Possono utilizzare il modello 730 anche le persone che...

venerdì, 12 marzo 2021, 20:51

A seguito dell’attacco mosso dal parlamentare PD Nardi all’amministrazione massese in merito alle opere di messa in sicurezza del Frigido, il sindaco Persiani replica dichiarando che l’unica persona che non ha le idee chiare è proprio l’onorevole del PD, il quale, secondo Persiani, “confonde le competenze regionali con quelle comunali,...