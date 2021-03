Nel ricordo di Marinel Senka

Altre notizie brevi

domenica, 7 marzo 2021, 19:54

Il gruppo consigliare del M5S, in un comunicato, plaude alla misura di sostegno alle microimprese in difficoltà, per un ammontare di 554 mila euro, messi a disposizione dall’amministrazione carrarina .”Questa azione permette di dare sostegno a quelle attività che hanno subito una forte riduzione del fatturato e dei corrispettivi.Si tratta...

domenica, 7 marzo 2021, 19:53

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Saranno tre gli appuntamenti della prossima settimana dedicati alla posturologia e ai disturbi dell'equilibrio. La dottoressa Antonella Principe sarà in farmacia per valutare l'appoggio del piede attraverso la pedana podobarostabilometrica e la cervicale con il...

domenica, 7 marzo 2021, 19:52

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 marzo, sono 342.

sabato, 6 marzo 2021, 23:30

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 marzo, sono 389.

sabato, 6 marzo 2021, 13:03

E' la nuova iniziativa promossa da Coldiretti Massa Carrara ed AFFI che ogni anno promuoveranno per esaltare e far conoscere la storia di una donna che, nell'ambito della sua impresa, del suo lavoro, della sua professione, della sua attività sociale e del suo impegno nella vita civile, è stata un...

sabato, 6 marzo 2021, 11:17

La Lega di Massa, dopo aver letto sulla stampa le giustificate osservazioni di un concittadino che lamentava l'assenza di bagni pubblici agibili nella nostra città, ci tiene ad informare della sensibilità e prontezza dell'amministrazione Persiani a questa problematica, tanto da aver già previsto sia la costruzione che l'implementazione di appositi...

venerdì, 5 marzo 2021, 18:05

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 marzo, sono 333.

venerdì, 5 marzo 2021, 17:53

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Fosdinovo e Mulazzo. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 9 aprile.

venerdì, 5 marzo 2021, 17:42

La Federazione provinciale dei Verdi, esprime solidarietà a Riccardo Canesi, vittima nei giorni scorsi, di atti di vandalismo nei confronti della sua autovettura e che egli stesso ha denunciato su un post molto apprezzato, sul suo profilo social.Riccardo Canesi, è stato insegnante di geografia per lungo tempo e ha sempre...

venerdì, 5 marzo 2021, 11:31

Così interviene sulle dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario, Luca Nicolini segretario Pd Montignoso: "I miei amici e i miei concittadini sanno che ho stima e rispetto per Gianni Lorenzetti, Sindaco di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara.