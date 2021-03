Novità per il nuovo direttivo dell'Avis Comunale di Carrara

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:25

Elementi di novità e di continuità per il nuovo direttivo dell'Avis Comunale di Carrara, in carica fino al 2025 ed eletto nella giornata di sabato 6 marzo. Il Presidente Nicola Baruffi presenta la nuova squadra, che vede due Vice Presidenti Francesca Menconi e Lucian Andrei Martisca, Segretario Mattia Moruzzi, Tesoriera Silvia De Fazio, Communication e Social Manager Aurora Otto e 8 consiglieri con specifiche deleghe: Andrea Fialdini (Responsabile Formazione), Carole Conti (Responsabile Centro Trasfusionale), Davide Zubbani (Responsabile Eventi), Luca Pedro Scarfagna (Responsabile Sport),Juliana Skrobot (Responsabile Socialità), Paolo Moruzzi, Francesca Fialdini, Thomas Santi Cassani e Giada Govi.

Inoltre, sono presenti anche i due revisori dei conti Giorgio Fontanesi e Roberto Fiorentini.

Il rinnovo del consiglio è avvenuto durante l'Assemblea associativa annuale di AVIS Carrara, tenutasi online con una grande partecipazione da parte dei donatori. Sono stati esposti i risultati e le iniziative del 2020, che ha visto un incremento delle donazioni, in totale 3393.

"Sabato 6 marzo – dice il presidente Nicola Baruffi –, si è tenuta la nostra assemblea sociale, momento sempre importante per noi perché terreno di dialogo con i nostri donatori. Quest'anno l'assemblea ha anche votato per il rinnovo del consiglio direttivo, che resterà in carica fino al 2025. I risultati ottenuti nel quadriennio passato sono stati importanti ed hanno contribuito a rendere AVIS Carrara un'istituzione ed un punto fermo nel nostro territorio. Il nuovo consiglio vede una nutrita presenza dei giovani, fiore all'occhiello e futuro dell'associazione, che saranno guidati dall'esperienza dei consiglieri già presenti, che rappresentano la memoria storica di AVIS Carrara. Ogni consigliere avrà il proprio ruolo, le deleghe per aree tematiche consentiranno di sviluppare progetti e maggiore professionalità nei vari ambiti. Vogliamo accrescere il rapporto con la cittadinanza ed essere ancora più vicini ai nostri donatori, per aumentare la sensibilità al volontariato e alla donazione; in continuità col precedente consiglio forniremo sempre maggiore supporto e vorremo essere sempre più presenti."