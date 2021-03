Bosco dei Sogni fantastici in diretta web su Facebook

Altre notizie brevi

lunedì, 29 marzo 2021, 20:17

“Vorrei rassicurare i cittadini che si interrogano sul futuro dei cordoli in arenaria dismessi dai marciapiedi di Marina Est, che non è assolutamente intenzione di questa amministrazione gettarli in discarica”. È quanto riferisce l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Carrara, Andrea Raggi dopo aver letto sui giornali la preoccupazione...

lunedì, 29 marzo 2021, 20:16

Il comune di Carrara ha indetto due distinte procedure comparative per titoli e colloquio finalizzate al conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico del mudaC|museo delle arti Carrara e del Museo Carmi Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, come previsto dal Regolamento generale di organizzazione del Polo Museale.

lunedì, 29 marzo 2021, 20:09

Il prossimo 9 aprile (ore 14,30-17,00) si terrà il convegno "Ricerca comparata sulle tariffe idriche, a partire da GAIA SpA".

lunedì, 29 marzo 2021, 19:55

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 marzo, sono 288. Sono 53 i casi che si registrano oggi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 16, Massa 28, Montignoso 3; Bagnone 1, Fosdinovo 2, Pontremoli 2, Villafranca in Lunigiana 1.

lunedì, 29 marzo 2021, 14:00

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia, nel leggere la replica dei grillini carraresi alle critiche e alle proposte in merito ai cassonetti intelligenti, alle discariche abusive ed allo sporcizia che regna in città ed alla mancanza di telecamere, segnalazioni arrivate anche dai cittadini e sui social, risponde, chiedendo...

lunedì, 29 marzo 2021, 13:59

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nei Comuni di Casola in Lunigiana e Tresana. Le letture, che interesseranno circa 2500 mila utenze, sono iniziate il 26 marzo e si concluderanno entro il 26 maggio.I tecnici incaricati per la lettura dei contatori...

lunedì, 29 marzo 2021, 10:35

Grande risposta dei lavoratori del trasporto merci e logistica in Toscana con una partecipazione media allo sciopero di oggi del 75% e punte fino all'85% nelle città di Firenze, Pisa e Livorno. "Il trasporto merci in quest'ultimo periodo si è molto rafforzato e sviluppato, diventato con tutta evidenza un asse...

domenica, 28 marzo 2021, 18:56

“L’intervento di piazza della stazione è del tutto antitetico rispetto all’ interesse dei residenti della zona che se fossero stati coinvolti in fase di progettazione avrebbero senz’altro richiesto di ampliare la zona verde e non di diminuirla”: sono le parole di Italia Viva di fronte al restauro della piazza in questione.

domenica, 28 marzo 2021, 18:47

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 marzo, sono 383.

sabato, 27 marzo 2021, 22:52

Da lunedì 29 marzo fino al 6 aprile la Regione Toscana entra in zona rossa come da decreto del Ministero della Salute. Le misure restrittive si applicheranno quindi anche sul territorio comunale e riguardano, tra le altre, la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e...