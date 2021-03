Campo scuola, tante le perplessità

martedì, 9 marzo 2021, 12:56

Tante le perplessità del gruppo d'Intervento Giuridico di Massa e l'associazione Alberto Benetti APS di fronte agli imminenti lavori per la ristrutturazione del Campo Scuola. "Altri 970 mila euro sparpagliati tra un'ex discarica e un'industria chimica ancora attiva - incalzano - Si tratta di una zona considerata a rischio incidente rilevante, ovvero la Solvay Chimica Italia SpA". Gli impianti sportivi, collocati in prossimità dell'area sono dunque classificati come anch'essi una zona di rischio: "Prescindendo da eventuali scenari incidentali che comportino il rilascio di sostanze tossiche, il piano di emergenza esterno dell'industria, elaborato dalla prefettura in collaborazione con la provincia segnala come l'elemento di maggiore criticità rimane la presenza di strutture sportive - continuano - La probabilità di incidenti, anche se remota, e gestione del rischio dovrebbero suggerire l'adozione di un sano principio di precauzione allorché si vogliano investire denari pubblici in nome della pratica sportiva. È necessario che chi ne ha competenza e responsabilità prenda in considerazione il principio di precauzione". Il gruppo e l'associazione parlando di un piano sul lungo periodo: "Il recupero e la restituzione alla collettività degli spazi della ex Colonia Ettore Motta, anche ma non solo per lo sport, sarebbe un investimento lungimirante di riqualificazione e sviluppo del territorio - proseguono - Negli anni Ottanta l'ingegnere Alberto Benetti e l'associazione a lui intitolata dopo la sua morte, si fecero promotori di iniziative e proposte progettuali per ristrutturare e riqualificare la ex colonia Torino in vista di una sua riconversione in centro di riferimento ed aggregazione giovanile. Problematiche di ieri ancora attuali. Utopie e speranze di sempre. Servono spazi adeguati. Lo sport è fondamentale per lo sviluppo psicofisico ed il mantenimento della salute. Facciamolo però in luoghi idonei, sicuri e magari belli".