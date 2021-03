'Massa Città in Comune': molte le domande

venerdì, 12 marzo 2021, 15:35

Molte le domande che aleggiano nella mente di 'Massa Città in Comune' che rivolgendosi direttamente all’assessore Andrea Cella chiedono spiegazioni sulla situazione della città.



“Leggiamo come lui abbia espresso soddisfazione dei grandi risultati dell’ufficio di politiche comunitarie, ma non capiamo quali - incalzano - Invitiamo l’assessore leghista a confrontarsi con la realtà e fare due conti in quanto dopo tre anni sotto la sua guida risorse economiche ne sono arrivate veramente poche”.



Non solo, Massa città in Comune cerca di avere chiarimenti sulla pianificazione territoriale: “Vorremmo sapere come intende indirizzare le risorse in arrivo dato sui giornali scrive che la sua politica ha come parole chiave la programmazione, lo sviluppo di energie e la ricerca di finanziamenti”.