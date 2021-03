FENAPI: servizio di assistenza per pratiche di riqualificazione energetica (esempio cambio caldaia)

sabato, 13 marzo 2021, 19:12

La FENAPI di Massa Carrara ha implementato i propri servizi con il supporto per le pratiche riqualificazione energetica (esempio cambio caldaia) riguardanti la detrazione fiscale del 50% o 65% da parte del committente.L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Il servizio è rivolto anche agli installatori per le loro attività e offerte ai propri clienti, tramite lo sconto in fattura.

La FENAPI evidenzia che condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione concerne interventi eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Gli interessati possono contattare il CAF FENAPI allo 0585 74931 - WhatsApp 329 1317684 oppure per posta elettronica all’email fenapims@gmail.com oppure recarsi presso le sedi FENAPI, osservando le disposizioni anti contagio Covid, a Massa in Via Aurelia Ovest,139(Area ex Olivetti - vicino alla rotonda Aurelia / Via Olivetti) - Carrara in Via 7 Luglio,4(di fronte agli uffici tributi comunali) – Montignoso, Via Roma,109