Online il nuovo portale per la Ztl di Massa

giovedì, 18 marzo 2021, 10:27

Da oggi per chiedere di accedere nella Zona a traffico limitato di Massa, quindi di autorizzare la targa del veicolo interessato, gli utenti non dovranno più inviare mail o telefonare agli uffici della Polizia Municipale, ma inserire tutti i dati nell’apposito https://portaleztlmassa.sismic.it/ raggiungibile anche dal sito web del comune, nella sezione dedicata alla Polizia Municipale.

Possono richiedere il Pass, permanente oppure temporaneo per gli accessi occasionali, i residenti e domiciliati, proprietari di immobili e operatori economici, ovvero coloro che abitano o svolgono attività lavorative prevalentemente nella Zona a Traffico Limitato, enti pubblici o aziende che svolgono servizi di pubblica utilità, previa comunicazione obbligatoria del numero delle targhe dei veicoli in uso per l'inserimento nelle liste.

Basta accedere al link ed inserire tutti i dati necessari, da inoltrare almeno 24 ore prima; la richiesta verrà vagliata e validata dagli uffici della Polizia Municipale e l’utente riceverà una mail di conferma. Restano naturalmente validi i pass già autorizzati.

Con la procedura di registrazione delle targhe, è necessario allegare alcuni documenti a seconda dei casi; potrebbe quindi inserire un documento d’identità del titolare del contrassegno, la carta di circolazione dei veicoli, la scansione del contrassegno per disabili (solo per i titolari di contrassegno rilasciato da altro comune) oppure, se il richiedente è domiciliato e/o ha a disposizione garage/posto auto, dovrà allegare copia del contratto di locazione registrato o del titolo di disponibilità relativo all’unità immobiliare di abitazione e/o posto auto (oppure autocertificazione); se la richiesta verrà fatta da un’impresa, sarà necessaria la visura camerale di iscrizione alla C.C.I.A.A. o un’autocertificazione con i relativi dati.

I veicoli al servizio di persone con disabilità possono accedere e sostare nella ZTL, senza limiti di orario, con l’obbligo di esporre lo specifico contrassegno di parcheggio rilasciato dal Comune di residenza. Dovrà comunque essere comunicata preventivamente la targa del veicolo (fino a due per i residenti) per l’inserimento nella banca dati del Comune.

Sono 8 gli accessi in entrata/uscita, controllati da sistemi elettronici in grado di rilevare i numeri delle targhe dei veicoli in transito: via Cavour (attualmente attivo dalle 19:00 alle 7:00 di tutti i giorni festivi compresi fino al termine dei lavori in via delle Mura Nord); via Betti (attivo H24); via Prado (attivo dalle 17:00 alle 7:00 nei giorni dal lunedì al sabato e dalle 00:00 alle 24:00 nei giorni festivi); piazza Bastione (attivo dalle 17:00 alle 7:00 nei giorni dal lunedì al sabato e dalle 00:00 alle 24:00 nei giorni festivi); via Prado/p.za Martana (attivo dalle 17:00 alle 7:00 nei giorni dal lunedì al sabato e dalle 00:00 alle 24:00 nei giorni festivi); piazza del Mercato (attivo dalle 17:00 alle 7:00 nei giorni dal lunedì al sabato e dalle 00:00 alle 24:00 nei giorni festivi); via Staffetti (attivo H24); via Bocchetta (attivo H24).

In caso di indisponibilità del portale o per casistiche non previste dallo stesso, resta possibile inviare la comunicazione per richiedere l’accesso ala Ztl alla mail ztl@mastermassa.it