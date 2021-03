Pabe, perplessa Rifondazione Comunista

giovedì, 18 marzo 2021, 16:17

Si dicono perplessi i rappresentanti di Rifondazione comunista di Massa di fronte agli argomenti di discussione in giunta comunale: "Per prima cosa i Pabe an ora presenti nella lettura quando sono ormai obsoleti, ma concentrandoci su Massa ci meravigliamo come in una Commissione che dovrebbe avere tutti gli strumenti per deliberare si discuta ancora della scheda relativa alla cava al Passo della Focolaccia, già adesso luogo distrutto dal punto di vista ambientale e ecologico".



Lo affermando evidenziando basi concrete: "La direzione urbanistica e le politiche abitative della Regione Toscana nella recente seduta dell'11 di Gennaio hanno sottolineato come l'escavazione in galleria in zone di protezione speciale, come previsto nella scheda dei PABE del comune di Massa per la cava del Passo della Focolaccia, debba essere in via precauzionale sospesa - continuano - I danni delle lavorazioni in galleria potrebbero avere ripercussioni sull'assetto sistemico di superfici sono intoccabili e le attività di escavazione non sono ammesse Viene inoltre dichiarato che l'indicazione del parco delle Apuane, sulla fattibilità di escavazione in galleria nelle zone Zps, non è condivisibile anche per il fatto che la competenza di specifica interpretazione della norma del Decreto Ministeriale del 17 Ottobre del 2007 non è certo del Parco delle Alpi Apuane, ma del Ministero".



Infine definiscono "Paradossale che in commissione urbanistica si discuta di un progetto che deve essere accantonato per evidente incompatibilità con legislazioni superiori, sempre che chi ha responsabilità di tale commissione sia al corrente delle evoluzioni normative - concludono - Dall'altra rimarchiamo come ancora una volta, nonostante il periodo storico che stiamo vivendo, chi deve salvaguardare l'ambiente e la salute della città continui con arroganza ad avanzare ipotesi distruttive dell'ambiente fregandosene completamente delle ripercussioni sul territorio e sui cittadini".