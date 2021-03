Pd: "Le dimissioni di Zingaretti un allarme da raccogliere a tutti i livelli"

venerdì, 5 marzo 2021, 11:31

Così interviene sulle dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario, Luca Nicolini segretario Pd Montignoso: "I miei amici e i miei concittadini sanno che ho stima e rispetto per Gianni Lorenzetti, Sindaco di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa Carrara.



Tuttavia, il suo intervento (uscito su la Repubblica e richiamato anche dal Corriere della Sera, da La Nazione e Il Tirreno) non mi aveva del tutto convinto.



Mi pareva ci fosse una "forzatura" nella sua denuncia dei limiti correntizi all'interno del Pd.



Ieri, però, quando il nostro Segretario nazionale, Nicola Zingaretti, ha annunciato le proprie dimissioni, sono andato a rileggere le riflessioni di Gianni e devo ammettere che c'aveva visto giusto e prima di tanti altri.



Questo gesto, forte, doloroso e generoso di Zingaretti verso il PD, è infatti frutto del susseguirsi di irresponsabili attacchi interni che lo avevano riguardato.



In questi due anni (Zingaretti è stato eletto il 3 marzo 2019 con oltre 1 milione di voti) Nicola ha preso in mano un partito ridotto in macerie, che aveva perso qualunque radicamento sul territorio, e lo ha portato, seppur tra mille difficoltà, al Governo, rendendolo perno della coalizione che ha supportato il Governo Conte II e che oggi sostiene il Governo Draghi, con estremo senso di responsabilità in un momento di estrema difficoltà per il Paese.



È dunque veramente imbarazzante registrare che alcuni dirigenti del nostro Partito, in un momento così difficile, segnato non solo dalla gravissima pandemia che stiamo vivendo, ma anche da una crisi economica e sociale, attacchino quotidianamente il Segretario per parlare solo di posti e accordi.



Il 13 e 14 marzo è convocata l'Assemblea Nazione, di cui faccio parte, ed in quella sede saremo chiamati a dare una risposta alle dimissioni del Segretario.



Mi auguro che l'Assemblea respinga le dimissioni e, compatta, chieda a Zingaretti di rimanere alla guida del PD fino alla fine del suo mandato, avviando però una discussione vera sul cambiamento che il Partito deve necessariamente intraprendere, percorso iniziato con la tre giorni di Bologna nel novembre 2019.



Avanti con il cambiamento, con ancora più determinazione e coraggio".