Pericolo incendi boschivi: divieto di accensioni fuochi

Altre notizie brevi

venerdì, 19 marzo 2021, 19:16

Intense giornate di controlli per le Volanti della polizia, impegnate oltre che sul versante dei controlli anti-covid, anche nella prevenzione e contrasto ai reati predatori e in materia di stupefacenti.

venerdì, 19 marzo 2021, 17:50

Lungo la Sp 1 di Montignoso, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Romana Ovest e l’incrocio con Via Acquala, a partire da lunedì 22 marzo e fino al 10 aprile 2021, dalle ore 7 alle 18, entra in vigore un senso unico alternato “mobile” che si sposterà con l’avanzamento...

venerdì, 19 marzo 2021, 17:32

Il coinvolgimento delle nuove generazioni alla politica e della società civile, la capacità di decisioni collegiali nel rispetto delle differenze, la scelta di nomine istituzionali basate su rappresentanza e competenza, l'alleanza con i 5Stelle e una discontinuità rispetto a oggi.

venerdì, 19 marzo 2021, 17:29

Europa Verde si dice decisa a partecipare alle prossime amministrative di Montignoso. "È arrivato il momento di aprire gli occhi e guardare al futuro e noi ci saremo con la nostra lista. Ci battiamo per una transizione ecologica del nostro paese.

venerdì, 19 marzo 2021, 16:35

Ultimato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo distretto di Massa Carrara, i particolari del progetto saranno illustrati martedì 23 marzo in una conferenza stampa alla quale parteciperà anche il sindaco.

venerdì, 19 marzo 2021, 16:26

L'Associazione Orientatori Italiani – AssOrienta – è un'associazione professionale, senza scopi di lucro, che promuove e divulga la cultura dell'Orientamento.

venerdì, 19 marzo 2021, 16:24

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 marzo, sono 370.

giovedì, 18 marzo 2021, 18:22

Attenzione: ultima settimana di apertura al pubblico mercoledi 31 marzo dalle 16.00 alle 18.00 per le iniziative: Whatsapp non tutto il cinema solo il meglio: Vinci un ingresso omaggio per Cinema Il Nuovo-La Spezia-Astoria Lerici-Garibaldi Carrara.Vuoi ricevere la nostra programmazione, ricevere contenuti esclusivi o informazioni sui film in programmazione? Iscriversi è...

giovedì, 18 marzo 2021, 16:21

Il gruppo di Massa Città in Comune, in un comunicato, esterna le proprie perplessità sulle strategie di comunicazione messe in atto dall’amministratore di Evam, Lorenzo Porzano, al quale si chiede con quali fondi avrebbe acquistato prodotti da degustazione da offrire ad una delegazione della Lega in visita e una Jeep...

giovedì, 18 marzo 2021, 16:17

Si dicono perplessi i rappresentanti di Rifondazione comunista di Massa di fronte agli argomenti di discussione in giunta comunale: "Per prima cosa i Pabe an ora presenti nella lettura quando sono ormai obsoleti, ma concentrandoci su Massa ci meravigliamo come in una Commissione che dovrebbe avere tutti gli strumenti per...