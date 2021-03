Più di 330 mila euro per l'Immc Spa

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:21

Poco più di 330 mila euro per l'Immc Spa come contributi a fondo perduto a sostegno degli enti fieristici. Questo si legge dalla pubblicazione del bando regionale di fronte cui Daniele Del Nero, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Carrara e presidente della commissione bilancio esprime con riserva la sua soddisfazione.



"Non possiamo davvero fare salti gioia. Le aspettative erano ben diverse, e ci aspettavamo un approccio diverso da parte della Regione Toscana, soprattutto alla luce delle promesse fatte a suo tempo - spiega - Risulta invece del tutto evidente, a posteriori, la scarsa attenzione posta nel definire i contenuti di un bando che, numeri alla mano, sembra essere stato costruito senza tener conto delle reali sue reali finalità". Confidavano, infatti, in un sostegno più cospicuo: "In base a ciò che avevamo stabilito sembrava dovesse avere come limite massimo la soglia prevista dal regime degli aiuti di Stato, pari a ottocentomila euro. La graduatoria evidenzia invece una situazione quantomeno paradossale che evidenzia tutti i suoi limiti tanto nell'individuazione dei criteri quanto nella ripartizione delle risorse - continua - Su un fondo di dotazione di 2 milioni di euro, sono riusciti ad allocare risorse per solo un milione e 452 mila euro, di cui 951 mila resteranno a Firenze".



Chiedono dunque un intervento che possa essere applicato con diversi criteri: "Chiediamo alla Regione di intervenire applicando quanto meno il criterio di ripartizione proporzionale delle risorse non assegnate. Una decisione che consentirebbe di portare il contributo previsto per Immc Spa a circa 600 mila euro - conclude Del Nero - Un valore più vicino tanto alle aspettative della città quanto alle promesse a suo tempo sbandierate, che vogliamo continuare a credere slegate dalla campagna elettorale allora in corso."