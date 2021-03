Postura: tre visite gratuite nelle farmacie di Nausicaa

domenica, 7 marzo 2021, 19:53

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Saranno tre gli appuntamenti della prossima settimana dedicati alla posturologia e ai disturbi dell'equilibrio. La dottoressa Antonella Principe sarà in farmacia per valutare l'appoggio del piede attraverso la pedana podobarostabilometrica e la cervicale con il Cervical Test.

La posturologia aiuta nella cura di disturbi e patologie quali: ernia del disco, schiacciamento delle vertebre, lombalgia, dorsalgia, cervicalgia, cefalee, maleocclusioni, scoliosi, artrosi, alterazioni posturali della colonna vertebrale.

Di seguito i tre appuntamenti: il primo si svolgerà lunedì 8 marzo alla farmacia "Paradiso" di Marina di Carrara dalle ore 16.00 (prenotazione al numero 0585 785702); il secondo mercoledì 10 marzo alla farmacia "La Perla" di Bonascola dalle 16.00 (prenotazione al numero 0585 841113); il terzo venerdì 12 marzo, dalle 16, alla farmacia "del Cavatore" (prenotazione al numero 0585 70050). Nausicaa ricorda che le prenotazioni potranno essere effettuate anche recandosi direttamente in farmacia.