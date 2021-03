Premio di poesia Valrèas: il comune di Montignoso aderisce al concorso letterario promosso dalla città francese

giovedì, 18 marzo 2021, 11:36

Ecco la poesia che unisce, emoziona e abbatte le distanze. Come? Con il "Gran premio della poesia delle Enclave dei Papi", promosso dalla città francesce di Valrèas, fino al 31 marzo, sarà infatti possibile inviare il proprio manoscritto e (perchè no?) partecipare alla premiazione presso il Castello di Simiane de Valréas la prossima estate.

«L'iniziativa rappresenta la voglia di rafforzare il legame con la città con cui abbiamo firmato un Patto di Amicizia nel 2003, trasformatosi poi nel Gemellaggio che i due Comuni hanno formalizzato e che ci unisce dal 2010 – spiega l'Assessora Eleonora Petracci – è un evento che arricchisce l'identità e la cultura di entrambi i territori e in questo momento così difficile ne abbiamo un forte bisogno».

Il Comune di Montignoso aderisce infatti all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa, che si prefigge obiettivi di rafforzamento dello spirito europeo, locale e regionale attraverso una sempre maggior partecipazione delle autonomie locali all'interno degli organismi internazionali, favorendo valori come integrazione, gemellaggi e scambi tra i diversi paesi europei. «Per questi motivi abbiamo deciso di patrocinare il premio – continua Petracci – dando la possibilità a tutti i cittadini e cittadine di Montignoso di poter partecipare con una poesia, una novella o un racconto breve. Una particolare attenzione è stata rivolta ai nostri studenti della scuola media G.B. Giorgini perché la potenza della parola abbatte ogni limite e restrizione».

Ma come si può partecipare al premio? L'iniziativa è aperta a tutti i poeti a partire dagli 8 anni. Gli scritti dovranno essere inviati in triplice copia, su un foglio di formato A4, dattiloscritti e non firmate. La partecipazione prevede un contributo di 7 euro per poesia deve essere pagata tramite assegno bancario o postale intestato al Club Arts et Rencontres de Valréas, mentre per gli studenti la partecipazione è totalmente gratuita. Il prossimo maggio verrà stilata la prima graduatoria e il 6 giugno 2021, alle ore 10.00, presso il Castello di Simiane de Valréas, la premiazione alla presenza del Sindaco e delle personalità della città.

Gli articoli, dovranno essere essere inviati a: Club Arts et Rencontres de l'Enclave des Papes, A Mademoiselle Françoise Plèche, 24 Cours Victor Hugo, 84600 VALRéAS. Per maggiori informazioni www.poesie-arep.fr, indirizzo e-mail artsetrencontres@live.fr.

Ma non è tutto, sì perchè i ragazzi e le ragazze delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto G.B. Giorgini hanno già in mente una collaborazione che permetterà di entrare in contatto con l'istituto gemellato. «Sarà un progetto condiviso – spiega la Dirigente Scolastica Tosca Barghini – i nostri studenti, sotto la guida dei docenti di italiano e francesce, parteciperanno al concorso componendo dei sonetti che saranno poi tradotti dai ragazzi di Valréas. In questo modo avremo un testo frutto di un lavoro a più mani. È sicuramente un'iniziativa interessante, soprattutto in questo periodo i ragazzi hanno dovuto limitare gli spazi fisici di lavoro, i viaggi compresi quelli all'estero, ma questo concorso permette loro di aprire uno spazio mentale anche se a distanza. Questo significa avere nuovi stimoli, prospettive e visioni messe a confronto con un mondo culturale diverso dal nostro. Sono fiera di loro».