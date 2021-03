Pubblicati dal comune di Carrara due avvisi di selezione

lunedì, 29 marzo 2021, 20:16

Il comune di Carrara ha indetto due distinte procedure comparative per titoli e colloquio finalizzate al conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico del mudaC|museo delle arti Carrara e del Museo Carmi Carrara e Michelangelo a Villa Fabbricotti, come previsto dal Regolamento generale di organizzazione del Polo Museale.

L’incarico è conferito dal Dirigente del Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici sulla base di una procedura comparativa per titoli e colloquio, a seguito di avviso pubblico, per una durata non superiore a 36 mesi, per il periodo compreso che va dal primo luglio 2021 al primo luglio 2024.

A ciascun Direttore Scientifico, figura espressamente richiesta per i Musei che hanno ottenuto il riconoscimento di Musei di rilevanza regionale quali appunto il mudaC e il Carmi, verrà corrisposto un compenso lordo di euro10.000 annui.

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti dovranno presentare la propria candidatura, secondo le modalità specificate nel bando, tassativamente entro e non oltre le ore 13.00 del prossimo 10 giugno, utilizzando l’apposito modello al quale dovranno essere obbligatoriamente allegati copia di un documento di identità in corso di validità, il curriculum vitae, da cui risulti la qualificazione professionale richiesta, datato e sottoscritto e una breve lettera di motivazione.

Le candidature saranno esaminate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici e composta da tre esperti.

L’avviso e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Comune di Carrara all’indirizzo web.comune,carrara.ms.it