Raggi: “I cordoli di Marina Est avranno nuova vita”

lunedì, 29 marzo 2021, 20:17

“Vorrei rassicurare i cittadini che si interrogano sul futuro dei cordoli in arenaria dismessi dai marciapiedi di Marina Est, che non è assolutamente intenzione di questa amministrazione gettarli in discarica”. È quanto riferisce l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Carrara, Andrea Raggi dopo aver letto sui giornali la preoccupazione di alcuni cittadini in merito al destino dei manufatti. “Ci rendiamo conto del loro valore ma la procedura standard – puntualizza Raggi – non prevede che vengano gettati in discarica e non ci spieghiamo come sia possibile arrivare a pensare questo e addirittura denunciarlo sui giornali con toni allarmistici. In alcune zone del nostro territorio persistono dei marciapiedi nello stesso stile di quelli oggetto di intervento: come da procedura i cordoli verranno immagazzinati per poi avere una nuova vita. Verranno infatti riutilizzati, quando e dove sarà necessario, in sostituzione di quelli deteriorati”.