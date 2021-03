Riccardo Pelliccia nuovo coordinatore comunale a Massa: Azione cresce in provincia

martedì, 16 marzo 2021, 20:12

Riccardo Pelliccia è il nuovo coordinatore comunale di Azione per la città di Massa.



“Riccardo è, prima di tutto, un amico. – dichiara il coordinatore provinciale Giacomo Zucchelli - Lo conosco dai tempi della militanza comune nel circolo del PD di Mirteto. Mi ha coinvolto nella fondazione dell’associazione politica Articolo Primo che ho sempre seguito con interesse. L’avevo invitato ad iscriversi ad Azione già l’anno scorso. Abbiamo preferito avviare un percorso che portasse non solo il suo ingresso, ma anche di molti attivisti di Articolo Primo. Non è stato difficile. Ci legano molti temi comuni legati al rilancio della città, al rinnovamento della politica. Azione è sempre stata attenta al civismo democratico e guarda con interesse a chi si impegna in prima persona. Per questo, credo, sia stato naturale aprire un dialogo con Articolo Primo e con Riccardo. Sono convinto che Riccardo darà un maggiore impulso alla nostra attività e aumenterà la nostra visibilità in città e in provincia.”



“Ringrazio l'amico Giacomo Zucchelli per la stima e sono certo che insieme potremmo fare crescere e radicare sempre di più Azione sul nostro territorio – interviene Riccardo Pelliccia - . Come Articolo Primo troviamo affinità con molti temi fondanti di Azione ma in particolare con la richiesta di un profondo rinnovamento del campo progressista per tornare competitivi e vincenti sia a livello nazionale che locale. Ringrazio inoltre il coordinatore regionale Marco Remaschi per la fiducia, il nostro impegno sarà fare si che al primo Congresso fondativo di Azione (previsto nei prossimi mesi) la nostra provincia sia protagonista per la qualità delle proposte e per il numero di iscritti. Se accetto con molto piacere l' incarico di coordinatore è perché sono certo del sostegno totale degli amici di Articolo Primo che saranno protagonisti in questo nuovo percorso. Entriamo in Azione in punta di piedi e con rispetto e riconoscenza verso il gruppo dirigente attuale con cui vogliamo collaborare per crescere insieme.”



La nomina di Riccardo Pelliccia a coordinatore comunale sarà formalizzata nella prossima riunione dei comitati provinciali dove si andranno anche ad individuare i coordinatori dei due nuovi comitati che stanno per nascere: Montignoso in Azione e Lunigiana in Azione.