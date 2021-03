Roberta Dei a Persiani: “Comportamento scorretto nei confronti del consigliere Mencarelli”

mercoledì, 10 marzo 2021, 08:53

Un gruppo di consiglieri, Roberta Dei, Mauro Rivieri e Mario Cipolllini, in un comunicato, fanno presente al sindaco Persiani, il comportamento, a loro dire , scorretto nei confronti del consigliere Mencarelli, durante l’interpellanza presentata in consiglio comunale, sulla situazione della Comasca, tema caldo nelle vicende cittadine : “Nella sua spiegazione alterata e concitata- si legge nel comunicato- realmente Persiani non ha risposto a nessuna delle questioni relative al ritardato intervento alla scuola Comasca. Se è vero che la Ravagli ha denunciato nel 2019 la criticità in cui versava la Comasca perché aspettare fino a Luglio del 2020 per effettuare la prima perizia e perché poi aspettare il 2021 per far evacuare la scuola? Caro Persiani queste sono le risposte che avrebbe dovuto dare sia ai consiglieri comunali e sia ai suoi cittadini senza alterarsi- continua-per concludere crediamo che sarebbe necessario per lei e per una parte del suo entourage un ripasso sulle norme del comportamento civile affinché foste meno arroganti meno prepotente e più educati”.