Sast, videoconferenza sulla sicurezza montana

Altre notizie brevi

sabato, 13 marzo 2021, 11:10

Il "mostro" per chi vuole fare impresa si chiama burocrazia. Per certi versi fa più paura del Covid-19. Troppa carta, troppi adempimenti, troppe file e costi. A dirlo è una indagine dell'Osservatorio Nazionale di Cna che ha stilato la classifica delle attività artigianali più complesse da aprire.

sabato, 13 marzo 2021, 11:07

Una selezione di titoli destinati alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli adulti, Garibaldi Carrara in streaming con la nostra piattaforma MioCInema, da La famosa invasione degli orsi in Sicilia, tratto dal romanzo del grande scrittore Dino Buzzati, diretto da Lorenzo Mattotti e con la partecipazione straordinaria...

sabato, 13 marzo 2021, 10:55

“Sono d'accordo con il sindaco Persiani, sul problema dell'erosione ognuno deve fare la sua parte e non c'è più tempo da perdere. Vorrei però chiedergli se lui è d'accordo con me che allora questo è il momento di lavorare sodo e di mettere da parte le schermaglie a mezzo stampa”.

sabato, 13 marzo 2021, 08:27

In Regione Toscana la prenotazione della vaccinazione segue le regole indicate sul portale istituzionale (*). In particolare le persone con età compresa tra 70 e 79 anni di età devono effettuare in autonomia la prenotazione online sul portale regionale.

sabato, 13 marzo 2021, 08:25

I lavoratori dipendenti e i pensionati invece di utilizzare il modello Unico Persone Fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi con il Modello 730, rivolgendosi ai Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori, dipendenti e pensionati, come il CAF FENAPI di Massa Carrara.Possono utilizzare il modello 730 anche le persone che...

venerdì, 12 marzo 2021, 20:51

A seguito dell’attacco mosso dal parlamentare PD Nardi all’amministrazione massese in merito alle opere di messa in sicurezza del Frigido, il sindaco Persiani replica dichiarando che l’unica persona che non ha le idee chiare è proprio l’onorevole del PD, il quale, secondo Persiani, “confonde le competenze regionali con quelle comunali,...

venerdì, 12 marzo 2021, 19:59

Pietro Morelli e Luca Iacopetti in qualità di presidente e vicepresidente del comitato “Il mondo nelle nostre mani “di Massa”, interviene sulla tematica riguardante l’area ex colonia Torino dove dovrebbero in un prossimo futuro partire i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’arenile di fregio alla stessa.“Ringraziando le amministrazioni...

venerdì, 12 marzo 2021, 19:55

Qualche settimana fa, Forza Italia Carrara, aveva diffuso, a mezzo stampa, la sua intenzione di assistere e sensibilizzare la popolazione sull’opportunità di sfruttare i Bonus e superbonus per interventi di restauro delle facciate, mappando aree sensibili della città.

venerdì, 12 marzo 2021, 19:14

Riceviamo e pubblichiamo il consueto aggiornamento alla cittadinanza del sindaco di Carrara, Francesco di Pasquale, sui contagi nel territorio comunale:"Care concittadine e cari concittadini,vi aggiorno come di consueto sull’andamento della pandemia nella nostra città. Oggi nel nostro comune abbiamo 302 persone positive a domicilio, 11 ricoverate in ospedale e 20...

venerdì, 12 marzo 2021, 17:15

È arrivata la notizia ufficiale che si attendeva da inizio anno: Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato definitivamente alla Provincia di Massa-Carrara con un decreto che porta la data del gennaio scorso, registrato alla Corte dei Conti nei giorni scorsi, la somma di 2 milioni e 295 mila euro che serviranno...