Scomparsa Nino Bocci, Nardi: "Ci lascia punto di riferimento della sinistra apuana"

Altre notizie brevi

domenica, 21 marzo 2021, 17:32

"La proposta del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, di un collegamento diretto e veloce fra la costa e Firenze è una proposta giusta e da sostenere. Da tempo anch'io sostengo questa soluzione, che credo sia l'unica per superare definitivamente la diatriba fra i due scali aeroportuali della Toscana" così Martina...

domenica, 21 marzo 2021, 17:30

"E' fondamentale che tutta la comunità di Carrara, sia le istituzioni pubbliche, sia i suoi attori privati, le sue imprese, il mondo dell'Istruzione e della cultura si presentino uniti a questo fondamentale appuntamento per ottenere la presenza degli Uffizi diffusi a Carrara.

domenica, 21 marzo 2021, 16:03

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 marzo, sono 343.

sabato, 20 marzo 2021, 15:41

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 marzo, sono 447. In provincia di Massa-Carrara si registrano 51 nuovi casi: Carrara 15, Massa 21, Montignoso 4; Aulla 4, Filattiera 2, Fivizzano 1, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 3.

sabato, 20 marzo 2021, 10:45

Evento organizzato da Aics Solidarietà MS, con il contributo del Consiglio Regionale, dedicato alla Festa della Toscana 2020. L'iniziativa, a causa delle restrizioni in corso, si svolgerà tramite diretta streaming su Facebook il giorno Venerdì 26 Marzo, dalle ore 18:00 alle ore 19:30. L'evento sarà visibile alla pagina "L'influsso di Tommaso Crudeli...

sabato, 20 marzo 2021, 08:28

Ancora una settimana in arancione per la Toscana, che con un indice di trasmissibilità RT di 1,09, per questo parametro si avvicina alla zona gialla, che scatta a 1, mentre l’indice di contagio complessivo è a 246.

venerdì, 19 marzo 2021, 19:16

Intense giornate di controlli per le Volanti della polizia, impegnate oltre che sul versante dei controlli anti-covid, anche nella prevenzione e contrasto ai reati predatori e in materia di stupefacenti.

venerdì, 19 marzo 2021, 17:50

Lungo la Sp 1 di Montignoso, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Romana Ovest e l’incrocio con Via Acquala, a partire da lunedì 22 marzo e fino al 10 aprile 2021, dalle ore 7 alle 18, entra in vigore un senso unico alternato “mobile” che si sposterà con l’avanzamento...

venerdì, 19 marzo 2021, 17:32

Il coinvolgimento delle nuove generazioni alla politica e della società civile, la capacità di decisioni collegiali nel rispetto delle differenze, la scelta di nomine istituzionali basate su rappresentanza e competenza, l'alleanza con i 5Stelle e una discontinuità rispetto a oggi.

venerdì, 19 marzo 2021, 17:29

Europa Verde si dice decisa a partecipare alle prossime amministrative di Montignoso. "È arrivato il momento di aprire gli occhi e guardare al futuro e noi ci saremo con la nostra lista. Ci battiamo per una transizione ecologica del nostro paese.