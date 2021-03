Scuola comunale di musica: inizio attività

martedì, 2 marzo 2021, 15:01

Grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e a seguito dell'accordo con l'Associazione Musicale Massese, anche per quest'anno viene proposta l'attività della Scuola Comunale di Musica.

Dopo l'interruzione dovuta all'emergenza COVID-19, con il mese di marzo si attivano nuovamente i corsi di musica che proseguiranno fino alla fine del mese di giugno.

Alla vigilia del quarantesimo anno di attività, promossa dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura del Comune di Massa e gestita fin dalla sua nascita dall'Associazione Musicale Massese, la Scuola Comunale di Musica opera nel nostro territorio con numerose iniziative di alto livello culturale ed artistico offrendo proposte con artisti di fama internazionale oltre ai frequenti concerti degli allievi.

Sono previsti corsi di musica classica e musica moderna per tutte le età: corsi propedeutici strumentali, corsi pre accademici e corsi amatoriali per adulti. I corsi sono aperti a tutti compresi gli alunni di scuole medie ad indirizzo musicale, liceo musicale e studenti di Conservatorio che vogliano approfondire o perfezionare i programmi di studio. Le lezioni si svolgeranno seguendo un protocollo di prevenzione redatto con la supervisione del Comune di Massa: le lezioni individuali saranno svolte in presenza e in caso di chiusura per innalzamento del livello di allerta saranno garantite a distanza, mentre le eventuali lezioni collettive si svolgeranno in modalità a distanza.

Quote di partecipazione: iscrizione 30€ - corsi pre accademici: corsi di 1 ora 80€, corso di 1 ora e mezzo 100€ - corsi propedeutico/strumentali 50€ - corsi amatoriali 80€ (nella quota di partecipazione è compresa la partecipazione ai corsi teorici)

Per iscrizioni inviare richiesta via mail con Nome, Cognome, data di nascita, codice fiscale, tipo di corso richiesto e contatto telefonico a scamm82@hotmail.it , per info 3471761981 dalle 9 alle 13.

Anche per quest'anno la scuola di musica sarà convenzionata con il Conservatorio "G.Puccini" di La Spezia dove gli allievi che lo desidereranno potranno sostenere degli esami di verifica. Negli anni di attività ha prodotto molti musicisti sia dilettanti che professionisti diplomati, attualmente attivi come professionisti in diverse realtà musicali statali o private cittadine ed esterne.

La scuola di musica cittadina diretta da Roberto Masini, propone i suoi corsi nella splendida cornice offerta dalla sede di Villa Rinchiostra con un' offerta formativa che soddisfa le più svariate esigenze di chi voglia studiare sia a livello professionale che amatoriale con una programmazione adeguata.

Per informazioni: Ufficio Diritto allo studio tel. 0585-490512/490580 – U.R.P. tel. 0858-490259

Associazione Musicale Massese 3471761981 dalle 9 alle 13