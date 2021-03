Sicurezza e conduzione gru mobili, i corsi sono anche online

venerdì, 5 marzo 2021, 09:34

Un ciclo di corsi promossi da Cna rivolti ai datori di lavoro e ai dipendenti. I corsi in partenza riguardano l'aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (4 ore) e per l'aggiornamento degli addetti alla conduzione di gru mobili che si svolgerà in modalità online (4 ore). Aperte le iscrizioni anche al corso per la formazione per il conseguimento ed aggiornamento dei lavoratori per la sicurezza (rischio basso, medio e alto) con validità 5 anni.

I corsi si terranno presso la sede di Cna ad Avenza (viale Galileo Galilei) a Carrara e la sede di Aulla (ex Filanda). Per informazioni Stefania Favilli allo 0585-852932 oppure via mail scrivendo a favilli@cna-ms.it