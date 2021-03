Un 8 marzo nel ricordo di Paola Dell'Amico

Altre notizie brevi

lunedì, 8 marzo 2021, 18:00

Le imprese edili hanno rilevato, dai primi contatti e preventivi, l’intenzione dei propri potenziali clienti di fruire del superbonus. Ma oltre metà di esse segnala che l’inizio dei lavori viene ritardato da problemi burocratici mentre e dalla mancata risposta di uffici comunali e pubbliche amministrazioni.

lunedì, 8 marzo 2021, 16:04

Il coordinamento dei circoli PD di Carrara informa circa l'attivazione di indirizzi mail specifici per ogni circolo territoriale, per dare la possibilità ai cittadini di formulare osservazioni , proposte e richieste attinenti al territorio in cui vivono e/o lavorano. Invitiamo coloro che lo desiderino a scrivere mail di richiesta di...

lunedì, 8 marzo 2021, 16:03

Trasformare un piccolissimo borgo della Lunigiana in un ufficio perfetto per lo smartworking, coniugando servizi utili a garantire lo svolgimento del lavoro con proposte di esperienze ed escursioni per il tempo libero, coinvolgendo le attività del territorio e salvandolo così dallo spopolamento.

lunedì, 8 marzo 2021, 15:57

Nausicaa Spa sta effettuando in questo periodo un'indagine sulla qualità dei propri servizi. A seguito di selezione, ha affidato il compito all'azienda SWG, società collocata a livello nazionale ed esperta nelle customer satisfaction. Un campione dei cittadini verrà quindi contattato dall'azienda incaricata, per una breve intervista in merito alle varie...

lunedì, 8 marzo 2021, 14:42

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 marzo, sono 396. Nel dettaglio, in provincia: Carrara 14, Massa 32, Montignoso 8; Aulla 7, Fivizzano 1, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 2.

lunedì, 8 marzo 2021, 13:58

Parte la progettazione per una serie di interventi di messa in sicurezza sulle Sp 4 di Antona e Sp 5 Bassa Tambura, nel comune di Massa: si è infatti conclusa la procedura sulla piattaforma Start della Regione Toscana con la quale il Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara ha affidato il...

domenica, 7 marzo 2021, 19:55

A distanza di una settimana dal tragico incidente avvenuto sul Monte Marmagna, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ringrazia la classe Classe V°b della scuola primaria Tifoni di Pontremoli per il contributo erogato a favore della Stazione di Carrara e Lunigiana.

domenica, 7 marzo 2021, 19:54

Il gruppo consigliare del M5S, in un comunicato, plaude alla misura di sostegno alle microimprese in difficoltà, per un ammontare di 554 mila euro, messi a disposizione dall’amministrazione carrarina .”Questa azione permette di dare sostegno a quelle attività che hanno subito una forte riduzione del fatturato e dei corrispettivi.Si tratta...

domenica, 7 marzo 2021, 19:53

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Saranno tre gli appuntamenti della prossima settimana dedicati alla posturologia e ai disturbi dell'equilibrio. La dottoressa Antonella Principe sarà in farmacia per valutare l'appoggio del piede attraverso la pedana podobarostabilometrica e la cervicale con il...

domenica, 7 marzo 2021, 19:52

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 marzo, sono 342.