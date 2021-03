Una visione integrale per il bene della città. Così potremmo riassumere il pensiero del consigliere democratico di Massa Stefano Alberti di fronte al progetto della nuova piazza della stazione

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:42

Il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle, fiero del risultato portato a termine, è fiero che il Monoblocco diventerà un polo sanitario di eccellenza. Il medesimo infatti non sarà solo ristrutturato o adeguato, ma potenziato. L'intervento prevede infatti la ristrutturazione e l'adeguamento sismico del Monoblocco e la realizzazione di alcune nuove...

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:33

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 marzo, sono 322.

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:27

Sul sequestro della cava terza nel comune di Vagli, Cam Tai Massa è chiaro: “I Pabe sono inutili per la salvaguardia dell’ambiente”. Stando alle loro parole "All'interno della cava esiste l'entrata di un abisso, uno dei tanti delle Apuane, l'Abisso Pozzone, inutilizzabile perchè all'interno di area di cava. Ma non solo.

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:24

Il gruppo Massa città in Comune, in un comunicato, ritorna sulla questione di Evam,in particolare la gestione amministrativa di cui era stata diffusa notizia, sempre da parte del gruppo, negli scorsi giorni: "I giorni passano. dice - e le domande che abbiamo posto all'amministratore di Evam, Lorenzo Porzano, non hanno...

mercoledì, 24 marzo 2021, 13:12

"Come Confcooperative Toscana Nord esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Toscana della risoluzione con misure di sostegno alle aree interne della regione, chieste a grande voce dalla nostra associazione. Consideriamo molto importante, in particolare, l'attenzione dimostrata per la montagna, l'impegno per gli interventi forestali e...

mercoledì, 24 marzo 2021, 11:12

Con tutte le limitazioni e difficoltà del momento proseguono le attività del Liceo Musicale Felice Palma. Giovedì alle 21.15 sul canale you tube “palmaorchestra” verrà trasmesso in streaming il Concerto di Primavera, realizzato in collaborazione con il Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario.Saranno protagonisti gli studenti della...

mercoledì, 24 marzo 2021, 11:05

Attenzione: ultima settimana di apertura al pubblico mercoledi 31 marzo dalle 16.00 alle 18.00 per le iniziative: Whatsapp non tutto il cinema, solo il meglio: vinci un ingresso omaggio per il Cinema Il Nuovo-La Spezia- Astoria Lerici-Garibaldi Carrara.Vuoi ricevere la nostra programmazione, ricevere contenuti esclusivi o informazioni sui film in...

mercoledì, 24 marzo 2021, 09:53

A seguito di numerose segnalazioni, dopo accurato sopralluogo del consigliere provinciale Irene Mannini, la Lega presenterà un'interrogazione in consiglio provinciale sul cedimento stradale di via provinciale 6 in località Castagnetola a Massa."La criticità persiste da anni - afferma la Lega - senza che sia stata, anche solo prospettata, una soluzione. La...

martedì, 23 marzo 2021, 19:41

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 marzo, sono 325.

martedì, 23 marzo 2021, 19:40

"La melina della Regione Toscana su Cava Fornace sta diventando insopportabile. Ci adopereremo, con il Comune di Pietrasanta, affinché il Piano Operativo, di prossima adozione, limiti le quote dei conferimenti, nel pieno rispetto degli atti di indirizzo politico assunti anni fa dai Comuni e dalla Regione e completamente disattesi" dichiarano il Consigliere...