Viabilità: sulla Sp 4 di Antona (Massa) si sostituiscono le barriere stradali

Altre notizie brevi

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:25

Elementi di novità e di continuità per il nuovo direttivo dell'Avis Comunale di Carrara, in carica fino al 2025 ed eletto nella giornata di sabato 6 marzo. Il Presidente Nicola Baruffi presenta la nuova squadra, che vede due Vice Presidenti Francesca Menconi e Lucian Andrei Martisca, Segretario Mattia Moruzzi, Tesoriera Silvia De Fazio, Communication e Social Manager Aurora Otto e...

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:21

Poco più di 330 mila euro per l'Immc Spa come contributi a fondo perduto a sostegno degli enti fieristici. Questo si legge dalla pubblicazione del bando regionale di fronte cui Daniele Del Nero, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Carrara e presidente della commissione bilancio esprime con riserva la sua soddisfazione.

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:18

"In un momento di profonda crisi economica come quella che ormai stiamo affrontando da quasi un anno, abbiamo deciso di dare una mano a tutte le aziende che vogliono partecipare al bando del Comune di Carrara per i contributi a fondo perduto destinati alle microimprese.

mercoledì, 10 marzo 2021, 12:03

Ecco i consigli nella programmazione tv, dall'11 al 17 marzo, da parte del Cinema Garibaldi Carrara. Di seguito nel dettagli i programmi:

mercoledì, 10 marzo 2021, 08:53

Un gruppo di consiglieri, Roberta Dei, Mauro Rivieri e Mario Cipolllini, in un comunicato, fanno presente al sindaco Persiani, il comportamento, a loro dire , scorretto nei confronti del consigliere Mencarelli, durante l’interpellanza presentata in consiglio comunale, sulla situazione della Comasca, tema caldo nelle vicende cittadine : “Nella sua spiegazione alterata...

mercoledì, 10 marzo 2021, 08:51

Così la Lega Massa interviene con una nota stampa: "Il comune di Massa ha annunciato l'attivazione di sistemi di pagamento smart accessibili via web attraverso la piattaforma PagoPa e dai dispositivi mobili con l'app iO: un servizio che porterà notevoli vantaggi alla popolazione in termini di trasparenza, di accesso all'informazione...

martedì, 9 marzo 2021, 21:26

Il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle non ci sta e si esprime sui tentennamenti e i ritardi della Regione."Per procedere velocemente con le vaccinazioni, occorre un centro di vaccinazione che abbia ampi spazi e CarraraFiere è il luogo più adatto - per noi il luogo più idoneo.

martedì, 9 marzo 2021, 21:22

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nel Comune di Comano. Le letture, che interesseranno quasi 800 utenze, sono iniziate lunedì 8 marzo e si concluderanno entro il 7 maggio.I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di GAIA sono dotati di...

martedì, 9 marzo 2021, 13:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 marzo, sono 256. Oggi si registrano 'solo' 29 nuovi casi di contagio in provincia di Massa-Carrara. Nessuno in Lunigiana.

martedì, 9 marzo 2021, 12:56

Tante le perplessità del gruppo d'Intervento Giuridico di Massa e l'associazione Alberto Benetti APS di fronte agli imminenti lavori per la ristrutturazione del Campo Scuola. "Altri 970 mila euro sparpagliati tra un'ex discarica e un'industria chimica ancora attiva - incalzano - Si tratta di una zona considerata a rischio incidente...