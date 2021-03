Visite gratuite per la salute e il benessere: tre appuntamenti nelle farmacie di Nausicaa

Altre notizie brevi

lunedì, 1 marzo 2021, 17:35

A fronte dei numerosi eventi franosi avvenuti sul territorio di Massa negli ultimi anni, il collettivo Massa Città in Comune chiede che gli enti preposti agiscano per mettere in sicurezza e risolvere adeguatamente il problema dei dissesti del suolo.

lunedì, 1 marzo 2021, 17:33

La ASL Toscana nord ovest informa che, da oggi sino all’8 marzo 2021, è pubblicata la bozza del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023 che potete trovare in allegato. Eventuali suggerimenti possono essere inviati, entro il termine del 8 marzo 2021, agli indirizzi mail del responsabile anticorruzione Pasquale Scarmozzino pasqualino.scarmozzino@uslnordovest.toscana.it e della responsabile trasparenza

lunedì, 1 marzo 2021, 15:16

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1° marzo, sono 283. Tra Apuane e Lunigiana si registrano in tutto 46 nuovi casi di contagio: Carrara 20, Massa 20, Montignoso 4; Licciana Nardi 1, Pontremoli 1.

domenica, 28 febbraio 2021, 19:47

Entusiasmo e grande partecipazione per il primo Open Day organizzato dalla sezione AIA di Carrara, in modalità online.

domenica, 28 febbraio 2021, 15:06

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 febbraio, sono 293.

sabato, 27 febbraio 2021, 19:24

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 febbraio, sono 358. Oggi si registrano 56 nuovi casi in provincia: Carrara 15, Massa 27, Montignoso 5; Aulla 4, Casola in Lunigiana 1, Filattiera 1, Fivizzano 1, Podenzana 1, Tresana 1.

sabato, 27 febbraio 2021, 19:17

La FENAPI di Massa Carrara esprime compiacimento per il concreto sostegno dell'Amministrazione comunale di Carrara alle persone e famiglie in difficoltà prevedendo ulteriori risorse per la spesa alimentare. "Ma, nel contempo - si legge nella nota -, invita la stessa Amministrazione a porre attenzione alle bollette di GAIA S.p.A.

sabato, 27 febbraio 2021, 11:06

La provincia di Massa-Carrara sta vivendo un periodo difficile, come e più di altre realtà lavorative, a causa del COVID, e perciò non è passato inascoltato l'intervento della presidente Franchi sul ruolo della Fondazione Marmo per il rilancio delle attività che rappresentano un patrimonio locale.Il MGS di Carrara, per mezzo...

sabato, 27 febbraio 2021, 09:50

Causa problema tecnico del gestore, le linee telefoniche di Nausicaa Spa non sono raggiungibili fin dalle prime ore di venerdì mattina. Si invitano i cittadini a comunicare attraverso il sito e la e-mail info@nauiscaacarrara.it. L'azienda si scusa con l'utenza per il temporaneo disagio.

venerdì, 26 febbraio 2021, 20:28

"Ho raccolto gli appelli dei pescatori dalla Versilia alla costa grossetana, il futuro della flotta a strascico in Toscana è seriamente a rischio, e si tratta del segmento più importante per occupazione e produzione. Porterò le richieste dei pescatori in Commissione Sviluppo economico perché la Regione deve intervenire, sono a rischio...