Whatsapp, non tutto il cinema, solo il meglio: vinci un ingresso omaggio per Cinema Garibaldi Carrara

Altre notizie brevi

martedì, 2 marzo 2021, 15:48

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nel Comune di Fosdinovo. Le letture, che interesseranno circa 2900 utenze, sono iniziate il 2 marzo e si concluderanno entro il 30 aprile.I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di GAIA sono dotati di...

martedì, 2 marzo 2021, 15:01

Grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e a seguito dell'accordo con l'Associazione Musicale Massese, anche per quest'anno viene proposta l'attività della Scuola Comunale di Musica.

martedì, 2 marzo 2021, 14:48

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 marzo, sono 280. In provincia di Massa-Carrara si registrano 45 nuovi casi di contagio: Carrara 8, Massa 16, Montignoso 2; Aulla 7, Casola in Lunigiana 1, Fivizzano 7, Licciana Nardi 3, Tresana 1.

martedì, 2 marzo 2021, 11:22

Lega Massa interviene sull'approvazione in consiglio comunale dell'atto di ricognizione degli agri marmiferi: "Il 25 febbraio è stato approvato in consiglio comunale l'atto di Ricognizione degli agri marmiferi comunali.La Lega esprime soddisfazione per questo atto figlio dell'amministrazione Persiani, prodromico all'adozione e all'approvazione dei Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi. Attraverso questo documento il...

martedì, 2 marzo 2021, 11:21

Gli autotrasportatori di Cna portano il Comune di Carrara tra le storiche criticità della viabilità al monte. Segnali di disponibilità da parte dell'amministrazione comunale di Carrara che attraverso l'assessore alla mobilità e al traffico, Antonio Macchiarini ha accolto l'invito di Fita Cna ad un sopralluogo in presenza tra le strade che conducono...

martedì, 2 marzo 2021, 11:19

Filiera Corta: dal peschereccio alla tavola, in Piazza Matteotti (Massa) torna il pesce a miglio zero della cooperativa "Le Furiose"

martedì, 2 marzo 2021, 11:17

La Marcia interreligiosa della Pace negli anni è diventata un appuntamento importante nel quale le confessioni cristiane cattolica, protestante (Chiesa metodista di Carrara - della Chiesa valdese - Unione delle chiese valdesi e metodiste), ortodossa e le comunità musulmane della città di Carrara e della città di Massa, insieme all’Azione...

lunedì, 1 marzo 2021, 17:35

A fronte dei numerosi eventi franosi avvenuti sul territorio di Massa negli ultimi anni, il collettivo Massa Città in Comune chiede che gli enti preposti agiscano per mettere in sicurezza e risolvere adeguatamente il problema dei dissesti del suolo.

lunedì, 1 marzo 2021, 17:33

La ASL Toscana nord ovest informa che, da oggi sino all’8 marzo 2021, è pubblicata la bozza del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023 che potete trovare in allegato. Eventuali suggerimenti possono essere inviati, entro il termine del 8 marzo 2021, agli indirizzi mail del responsabile anticorruzione Pasquale Scarmozzino pasqualino.scarmozzino@uslnordovest.toscana.it e della responsabile trasparenza

lunedì, 1 marzo 2021, 15:26

Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento si svolgerà mercoledì 3 marzo alla farmacia del Cavatore di Carrara dalle 15.30 alle 18.30. L'iniziativa sarà dedicata alla posturologia e ai disturbi dell'equilibrio.