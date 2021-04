Agevolazioni con il 730 per studenti universitari e lavoratori

Altre notizie brevi

domenica, 11 aprile 2021, 16:16

Precipitazioni diffuse sono attese su tutta la Toscana tra oggi, domenica 11 aprile, e domani a causa di una perturbazione che transiterà su tutta la regione. Per questo la sala operativa unificata della Protezione civileregionale ha diffuso un allerta di livello ‘giallo' per rischio idrogeologico e temporali valido per tutta la Toscana per...

domenica, 11 aprile 2021, 16:13

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 aprile, sono 392.

sabato, 10 aprile 2021, 22:50

Giunge oggi una bellissima notizia per tutto il movimento ciclistico della nostra provincia. Il presidente Nazionale Cordiano Dagnoni ha infatti deliberato la nomina di Gianluca Crocetti alla presidenza della Commissione Nazionale Giudici di Gara. Crocetti, pontremolese di nascita, da anni è uno stimato giudice di gara, molto conosciuto nell'ambiente delle due ruote.Persona...

sabato, 10 aprile 2021, 20:25

“Nella giornata odierna sono intervenuta in diretta streaming alla cerimonia del LXXVI Anniversario della Liberazione della Città di Massa. Un’occasione per assolvere degnamente ad uno dei doveri più importanti nella vita civile e istituzionale del nostro Paese: il dovere della memoria.

sabato, 10 aprile 2021, 16:18

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attualmente all’esame del Senato, ha in programma, tra le altre cose, la privatizzazione della gestione idrica. Il Partito della Rifondazione Comunista di Massa-Carrara osserva che molte volte sindaci, assessori e consiglieri comunali hanno rivendicato la necessità di rendere pubblici i servizi idrici, per...

sabato, 10 aprile 2021, 15:29

Se c'è una cosa di cui hanno bisogno gli anziani in questo periodo è una mano per riuscire a prenotare il vaccino. La pratica, per quanto possa essere semplificata e virtuale, non è proprio alla portata di tutti, soprattutto per chi con il computer non ha un buon rapporto.

sabato, 10 aprile 2021, 15:29

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 aprile, sono 286.

sabato, 10 aprile 2021, 15:28

Una perturbazione proveniente da ovest porterà oggi, sabato 10 aprile, tempo incerto anche sulla Toscana. Per ogg sono previste piogge sparse più probabili sui settori più occidentali della regione.

sabato, 10 aprile 2021, 13:01

sabato, 10 aprile 2021, 09:36

Matteo Bertucci, presidente della lista civica a sostegno del sindaco Persiani, risponde alle affermazioni del consigliere di opposizione Andrea Barotti, che ha sollevato delle obiezioni sul modus operandi del sindaco Persiani e della giunta, in merito alla questione legata alla ASL e in particolare sull'insediamento della Casa della Salute negli...