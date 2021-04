Alessandro Pezzoli nominato commissario della APSP Casa G. Ascoli

martedì, 13 aprile 2021, 20:34

Con decreto firmato in data odierna il sindaco Francesco Persiani, dopo aver svolto i colloqui con tutti i candidati, ha affidato l’incarico di commissario della APSP Casa G. Ascoli al dott. Alessandro Pezzoli.

Come noto, nei giorni scorsi, il Presidente di Casa Ascoli ed un componente del Consiglio di amministrazione avevano rassegnato le proprie dimissioni, motivate da esigenze personali e dalle sopravvenute difficoltà nella gestione dell’azienda. L’amministrazione comunale ha deciso quindi di non procedere alla surroga dei membri dimissionari, ma di avvalersi di un commissario, opzione, questa, prevista dalle legge regionale in materia. Con l’atto di incarico del Commissario, pertanto, cessano le funzioni del Cda, cui va il merito di aver posto all’attenzione dell’amministrazione molti dei problemi che affliggono la struttura e che prima del loro arrivo non erano emersi nella loro complessità e gravità.

Il dott. Pezzoli, 46 anni, nato a Bologna, residente a Sassuolo, ma operante in Toscana, è stato ritenuto il candidato più idoneo, con le necessarie competenze nonché la giusta motivazione per gestire questa delicata fase di Casa G. Ascoli. Laureato a pieni voti in Giurisprudenza all’Università di Bologna, ha specifiche competenze professionali e manageriali. Tra i vari ruoli ricoperti vi è anche quello di restructuring manager di diverse società svolgendo attività di ristrutturazione e rimodulazione dei relativi debiti aziendali, di riorganizzazione e stesura di piani di risanamento; è amministratore di più start up operanti in campi differenti.

L’incarico del dott. Pezzoli avrà durata di 90 giorni così come previsto dall’art. 14, comma 5, della l.r. n. 43/2004, fatta salva la possibilità di proroga.

Ringraziando il precedente CdA per l’attività svolta fino ad oggi, si porgono i migliori auguri al dott. Pezzoli per lo svolgimento del nuovo incarico.