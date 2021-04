Bergamini (FI): "Nazionalismo e totalitarismo sono ancora oggi i nemici da combattere"

sabato, 10 aprile 2021, 13:01

“Nella giornata odierna sono intervenuta in diretta streaming alla cerimonia del LXXVI anniversario della liberazione della Città di Massa. Un’occasione per assolvere degnamente ad uno dei doveri più importanti nella vita civile e istituzionale del nostro Paese: il dovere della memoria. Senza memoria non vi è futuro, né per noi né per le future generazioni. Così come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando lo scorso anno i cittadini di Sant’Anna di Stazzema, la memoria è un dovere. Nel 2004, sempre a Sant’Anna, era salito per la prima volta un membro del Governo tedesco, il Ministro dell’Interno Otto Schily, per chiedere scusa alle vittime ed ai loro discendenti. “ Lo dichiara Deborah Bergamini, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento del governo Draghi nel corso dell’intervento.



“Anche oggi – seppure in un contesto diverso – si pone il tema della ricostruzione. Il Governo è fortemente impegnato su questo ed è nato per questo. In quei tempi, in uno spirito di totale adesione ai valori repubblicani del nascente nuovo Stato, gli italiani hanno saputo mettere da parte le divisioni e collaborare concretamente per la ricostruzione del Paese. Oggi tutti noi dobbiamo essere degni di coloro che ci hanno preceduto. L’Europa è anch’essa una straordinaria conquista di quella stagione di riscatto, di rinascita, di collaborazione ed è anche il lascito – come ha affermato Schily – di tutte le vittime della barbarie nazifascista. Ad essa dobbiamo dunque guardare con speranza e fiducia, in vista della elaborazione della versione definitiva del Recovery Plan che il Governo italiano presenterà a Bruxelles tra poche settimane.” Prosegue l’On. Bergamini, rappresentante del governo Draghi.



“Proprio per il dovere della memoria, intendo farmi promotrice presso il Ministro della Cultura Dario Franceschini, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, di una iniziativa speciale (nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Recovery Plan) per la ulteriore valorizzazione dei luoghi, dei sentieri e dei Musei della Memoria già realizzati in ambito comunale e nella provincia di Massa Carrara, e per la realizzazione di nuove attività e percorsi, fruibili anche in modalità virtuale.” Conclude il Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento On. Deborah Bergamini.