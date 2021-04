Consiglio provinciale: martedì 13 aprile 2021 la prossima seduta

Altre notizie brevi

lunedì, 12 aprile 2021, 16:58

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei comuni di Bagnone, Casola, Comano, Filattiera e Fivizzano. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 25 maggio.

lunedì, 12 aprile 2021, 16:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 aprile, sono 236. Sono 33 i nuovi casi in provincia: Carrara 6, Massa 15, Montignoso 1; Aulla 4, Licciana Nardi 1, Pontremoli 4, Villafranca in Lunigiana 2.

lunedì, 12 aprile 2021, 12:05

La burocrazia permane il vero ostacolo alla crescita delle aziende e un paradossale deterrente per i cittadini e le famiglie.

lunedì, 12 aprile 2021, 12:03

Il ritorno della nostra Provincia nella zona arancione, a seguito dell’ordinanza del Ministro della salute del 9 aprile scorso, ha consentito, tra le altre cose, la ripresa della didattica in presenza, alternata a quella a distanza, anche nelle scuole medie secondarie di secondo grado.

lunedì, 12 aprile 2021, 11:57

Proseguono on line le iniziative culturali collaterali al festival internazionale della letteratura Sandomenichino Marina di Massa, giunto alla 62^ edizione.

domenica, 11 aprile 2021, 16:18

La FENAPI di Massa Carrara evidenzia che gli studenti dell'Accademia di belle arti di Carrara, fuori sede, così come i lavoratori, titolari di contratto di locazione hanno diritto a richiedere la detrazione dell'affitto presentando il modello 730/2021 nel limite totale di 2.633 euro.

domenica, 11 aprile 2021, 16:16

Precipitazioni diffuse sono attese su tutta la Toscana tra oggi, domenica 11 aprile, e domani a causa di una perturbazione che transiterà su tutta la regione. Per questo la sala operativa unificata della Protezione civileregionale ha diffuso un allerta di livello ‘giallo' per rischio idrogeologico e temporali valido per tutta la Toscana per...

domenica, 11 aprile 2021, 16:13

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 aprile, sono 392.

sabato, 10 aprile 2021, 22:50

Giunge oggi una bellissima notizia per tutto il movimento ciclistico della nostra provincia. Il presidente Nazionale Cordiano Dagnoni ha infatti deliberato la nomina di Gianluca Crocetti alla presidenza della Commissione Nazionale Giudici di Gara. Crocetti, pontremolese di nascita, da anni è uno stimato giudice di gara, molto conosciuto nell'ambiente delle due ruote.Persona...

sabato, 10 aprile 2021, 20:25

“Nella giornata odierna sono intervenuta in diretta streaming alla cerimonia del LXXVI Anniversario della Liberazione della Città di Massa. Un’occasione per assolvere degnamente ad uno dei doveri più importanti nella vita civile e istituzionale del nostro Paese: il dovere della memoria.