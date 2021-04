Coronavirus, 31 contagi

Altre notizie brevi

domenica, 18 aprile 2021, 12:12

Mercoledì 21 aprile alle 15 si terrà un mnuovo incontro on line facente parte del progetto Una pausa in... Armonia diretto da Francesca Bianchi, dedicato al mondo del Teatro.

sabato, 17 aprile 2021, 18:52

Il partito della Rifondazione Comunista di Massa, in un comunicato, esprime la propria preoccupazione per la situazione politica nel comune apuano, a causa, secondo il loro punto di vista, della mancanza di condivisione e partecipazione rispetto ai progetti che stanno cambiando l'assetto urbanistico della città: "E' poco risaputo - afferma il...

sabato, 17 aprile 2021, 18:50

Suolo pubblico gratuito per bar e ristoranti fino alla fine del 2021, è la decisione presa in queste ultime ore dall'amministrazione del comune di Montignoso «per dare forza e dignità a un settore colpito pesantemente dall'epidemia da Covid-19» sottolinea il sindaco Gianni Lorenzetti.

sabato, 17 aprile 2021, 15:38

La FENAPI di Massa Carrara informa che il comune di Carrara ha pubblicato il Bando per l'assegnazione dell'incentivo economico individuale denominato Pacchetto scuola per l’anno scolastico 2021/2022. Il bando è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studenti...

sabato, 17 aprile 2021, 15:36

La ricerca non si ferma, perché chi lavora in ambito medico sperimenta la malattia e si applica ogni giorno, sul campo, per migliorare le condizioni cliniche dei propri pazienti. Sono per questo necessari un impegno costante e una continua formazione e la pubblicazione di articoli scientifici può diventare per i...

sabato, 17 aprile 2021, 15:28

Il circolo Pd di Bonascola di Carrara interviene contro l’installazione di mercoledì riguardo i divieti di accesso a cicli e motocicli in via Bonascola. “Anziché provvedere alla manutenzione e alla messa in sicurezza dell’intero tratto, l’amministrazione continua con il rinvio - incalza - È un percorso che si trova in...

venerdì, 16 aprile 2021, 16:55

Un diritto sconosciuto alla quasi totalità dei pensionati, quello far valere il loro diritto ad un assegno integrativo della pensione di reversibilità (quella che viene erogata alle vedove o ai vedovi), che non è di grande importo, ma che può maggiorare un po’ le magre pensioni.

venerdì, 16 aprile 2021, 15:31

L’igiene orale in gravidanza è un aspetto di cura che tende ad essere troppo spesso sottovalutato dalle future mamme. Eppure ha una importanza decisiva, sia per il bambino che per la donna. Mantenere una bocca sana durante i mesi di gravidanza contribuisce non solo alla qualità di vita della donna,...

venerdì, 16 aprile 2021, 14:53

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 aprile, sono 314. Nel dettaglio: Carrara 21, Massa 16, Montignoso 1; Fivizzano 1, Fosdinovo 2, Pontremoli 2, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 2.

venerdì, 16 aprile 2021, 13:42

Un altro passo in avanti per il consolidamento del versante e la prevenzione di nuove frane lungo la Sp 5 Bassa Tambura, nel Comune di Massa: è arrivata nei giorni scorsi a Palazzo Ducale la notizia che la Regione Toscana ha assegnato il finanziamento da 500 mila euro che la...