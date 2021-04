Coronavirus, 36 nuovi contagi

Altre notizie brevi

L'Ambito Turistico Riviera Apuana, su proposta degli assessori di riferimento, Federica Forti per Carrara, Eleonora Petracci per Montignoso ed Andrea Cella per Massa, ha deciso di bandire un concorso di idee per individuare una grafica identificativa che rappresenti l'unicità turistica di un territorio composto dai tre comuni della costa più a Nord della Toscana, bagnati...

"Con la gelata di ieri notte, la produzione ortofrutticola in Toscana è seriamente compromessa. Chiediamo che la Regione Toscana riconosca l'evento calamitoso eccezionale e tutte le misure consequenziali". A poche ore dall'ennesima, disastrosa, gelata della scorsa notte in Toscana - con temperature fino a 7 gradi sottozero – il presidente di...

Prosegue il programma di efficientamento energetico delle sedi e degli impianti idrovori del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che punta sulla sostenibilità ambientale anche attraverso la progressiva sostituzione degli impianti luce tradizionale a favore del LED.

Nuovo appuntamento col benessere in farmacia. Domani, venerdì 9 aprile, alla "Paradiso" di via Cavallotti a Marina di Carrara, si svolgerà una giornata dedicata alla cura della pelle in collaborazione con Soha. Uno specialista sarà a disposizione gratuitamente per indicare i prodotti più adatti alla propria pelle.

La Lega di Massa interviene in merito alle tardive considerazioni del consigliere Stefano Alberti sull'esigenza che il FrecciaRossa 1000 effettui fermata anche presso la stazione di Massa."Già lo scorso 12 Giugno 2020 infatti - spiega la Lega - il consigliere Frugoli in un suo comunicato aveva espresso le medesime considerazioni.

La FENAPI di Massa Carrara invita i pensionati a rivolgersi alle proprie sedi per valutare assieme l’opportunità di presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730.

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 aprile, sono 308.

Si terrà sabato pomeriggio 10 aprile alle ore 15 la presentazione del libro della giornalista Angela Maria Fruzzetti dal titolo “Albertina e le altre” sulla pagina Facebook Bookcrossing Massa che ha da tempo avviato “Una pausa in Armonia”, eventistica on line all’insegna di presentazioni libri, autori emergenti ed eventi di...

"Cinema chiuso, cuore aperto": si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile.

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nel Comune di Fivizzano. Le letture, che interesseranno circa 5800 utenze, sono iniziate il 6 aprile e si concluderanno entro il 6 giugno.I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di GAIA sono dotati di...