Coronavirus, 78 nuovi contagi e la morte di un uomo di 90 anni

Altre notizie brevi

venerdì, 2 aprile 2021, 23:34

Stop a ingiurie, offese e violenze a infermieri, medici e personale sanitario. L'Azienda USL Toscana nord ovest ha già assunto diverse iniziative, anche in sede penale, contro le aggressioni sia fisiche sia verbali nei confronti del personale sanitario che opera nelle proprie strutture.

venerdì, 2 aprile 2021, 23:31

In occasione delle giornate festive, Nausicaa Spa su mandato dell'amministrazione comunale ha organizzato un servizio straordinario di raccolta per l'organico. Per effetto della giornata festiva del lunedì, questa frazione non sarà ritirata come da calendario: a questo si aggiungerà un prevedibile incremento dei quantitativi conferiti, per effetto del tradizionale pranzo pasquale.

venerdì, 2 aprile 2021, 23:30

La campagna del Consorzio 1 Toscana Nord per combattere il Covid salvaguarda la salute dei dipendenti degli Enti, e quindi di tutti i cittadini.

venerdì, 2 aprile 2021, 23:29

"È stata un grande successo la lotteria "Fortitudo Mea in AVIS", con l'estrazione trasmessa in diretta Facebook sulla pagina dell'associazione, in presenza di un dipendente comunale ad attestarne il corretto svolgimento."A nome del consiglio direttivo e del Gruppo Giovani - dice il presidente di AVIS Carrara Nicola Baruffi - siamo...

giovedì, 1 aprile 2021, 19:36

"Pazienza ne hanno avuta fin troppa": così interviene Italia Nostra di Massa a seguito delle parole del sindaco ai cittadini di avere fiducia e portare pazienza riguardo il restauro di piazza della stazione. "Il primo a non avere fiducia, inoltre, è lo stesso Persiani che non ha mai dato pubblicità...

giovedì, 1 aprile 2021, 18:46

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale esprime le proprie condoglianze al presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, per la dolorosa perdita della madre: "Caro Eugenio, a nome mio personale, del Presidente del Consiglio Comunale e dell’Amministrazione Comunale desidero esprimere i sentimenti del più profondo cordoglio per la scomparsa della cara mamma, una...

giovedì, 1 aprile 2021, 16:14

A seguito della comunicazione con cui l’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest ha dato notizia di alcuni casi di positività al covid-19 riscontrati presso la scuola dell’infanzia Taibi di Fossone, il sindaco Francesco De Pasquale ha scritto alla dirigente scolastica sollecitando l’attivazione della didattica a distanza dal 7 marzo (giorno...

giovedì, 1 aprile 2021, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 aprile, sono 469. In provincia di Massa-Carrara si contano 65 nuovi casi: Carrara 25, Massa 24, Montignoso 2; Aulla 3, Bagnone 1, Pontremoli 7, Villafranca in Lunigiana 3.

giovedì, 1 aprile 2021, 11:52

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Luigi Cherubini, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso e il dottor Sergio Salvi, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Carrara, hanno cessato la loro attività.L’ASL invita i loro pazienti a scegliere un nuovo medico usando i diversi canali disponibili: personalmente...

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:01

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che le certificazioni per l'esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari sono in scadenza dal 31 marzo 2021.