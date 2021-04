Europa Verde di Massa Carrara: "Gli interventi sul Frigido e a Poveromo sono contrarie alle politiche ambientali"

lunedì, 19 aprile 2021, 19:43

Europa Verde in comunicato, denuncia gli interventi effettuati sul Frigido e a Poveromo, il primo che riguarda l'innalzamento del muro di contenimento e il secondo, che viene descritto formalmente come " Ripristino Reticolo Idrografico Minore dell'Abitato di Ronchi Poveromo" in entrambi i casi, secondo i Verdi, si sono fatte opere che rispondono ai bisogni di salvaguardia dell'ambiente ma che, nel primo caso, avrebbero come come scopo ", "l'edificazione di quanto ancora esiste di suolo vergine"protetto" dalla pericolosità idraulica, dopo la "messa in sicurezza", mentre per il secondo, si tratterebbe non di un'opera di ripristino, ma di uno "stanziamento di una cifra importante, cinque milioni, messa a disposizione senza alcuna

partecipazione a nessun livello, per abbattere due edifici residenziali, allargare e cementificare la parte finale del piccolo fosso e, dopo avere formato uno sbarramento in cemento, installarci un'idrovora della potenza esagerata di 12 Mc secondo".



Europa Verde si dichiara quindi: "A favore di interventi che puntino ad un vero riassetto idraulico dell'area - dice - anziché la modificazione forzosa della naturalità dei fiumi, già fortemente compromessi anche sul piano paesaggistico. Chiediamo la sospensione immediata di questi sciagurati interventi - conclude- e che le cospicue somme di denaro coinvolte vengano invece destinate alla riqualificazione dell'area della Buca degli Sforza, seguendo criteri di ispirazione ecologista".